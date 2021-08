Tickets sind nur online erhältlich

Niedrige Inzidenzen, steigende Impfquoten: Die 28. Auflage der Bundeschampionate in Warendorf findet wieder mit Besuchern und Ausstellern statt. Die Stadt Warendorf hat einem Modellversuch für Veranstaltungen zugestimmt, der 4 000 Zuschauer erlaubt. Ausnahmsweise zu einem neuen Termin, nämlich vom 11. bis 15. August, mit Rücksicht auf den pandemiebedingt verkürzten Veranstaltungskalender.

Der Rückzug von Ulla Kindler kommt nicht überraschend. Anders als sonst steht nicht schon lange im Vorfeld fest, unter welchen Bedingungen veranstaltet werden kann. Zum Teil muss die Veranstaltung komplett neu geplant werden. Viele Fragen bleiben lange offen. „Was uns freut und motiviert ist, dass wieder Zuschauer vor Ort sein dürfen. Die Züchter und Pferdebesitzer können endlich wieder live dabei sein und mitfiebern,wenn sich ihre Pferde bei den Bundeschampionaten präsentieren. Unsere größte Herausforderung ist daher, den Spagat zwischen Behördenauflagen und Atmosphäre zu schaffen“, erklärt Turnierleiter Markus Scharmann, was ihn und sein Team antreibt. Vor diesem Hintergrund wurde zum Beispiel das ganze Gelände neu geplant. Mit einem Einbahnstraßensystem werden die Besucherströme so kontaktarm wie möglich gelenkt. Gleichzeitig soll die Gestaltung dafür sorgen, dass sich die Besucher wohlfühlen und der Erlebnischarakter der Veranstaltungerhalten wird.

War die Veranstaltung im letzten Jahr coronabedingt auf zwei Wochenenden aufgeteilt, sehen die Besucher dieses Jahr wieder alle Pferde und Ponys, alle Disziplinen – Reitpferde, Dressur, Springen, Vielseitigkeit – und alle Altersklassen an einem Wochenende. Shopping ist ebenso möglich, wie das zu den Bundeschampionaten gehörende Fachsimpeln am Rande der Prüfungsplätze. Wer dabei sein will, muss eines der 3G erfüllen – geimpft, getestet, genesen. Der Test darf nichtälter als 48 Stunden sein. Es gibt übrigens auch vor Ort am Haupteingang eine – kostenpflichtige – Teststelle. Zudem können Gäste den Besuch mit einer Corona-Impfung verbinden. Am 12., 14. und 15. August stellt das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf ein Impfmobil mit allen Impfstoffen vor Ort auf.

Wer bei den Bundeschampionaten ganz sicher dabei sein will, sollte sich schnellstens sein Ticket sichern. Und zwar online. Denn die Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen erlaubt keine Kassen vor Ort. Ticketskönnen also nur online gekauft werden. Über www.bundeschampionate.tv geht es zum Vorverkauf, wo man die auf 4 000 Besucher pro Tag begrenzten Tickets beziehen kann. „Natürlich kann man auch während der laufenden Veranstaltung noch Tickets online kaufen, falls das Kontingent von 4 000 Zuschauern pro Tag nicht erschöpft ist“, sagt Markus Scharmann. Zur Rückverfolgbarkeit wird die Luca-App eingesetzt oder ein entsprechender Anwesenheitsnachweis. Natürlich ist weiterhin auf Hygiene und Abstand zu achten. Wo der nicht eingehalten werden kann, wie zum Beispiel auf den Tribünen oder in den Zelten, herrscht Maskenpflicht.

Weitere Informationen und zum Ticketvorverkauf: www.bundeschampionate.tv. Persönliche Mitglieder der FN erhalten 25 Prozent Rabatt auf eine Tages- oder Dauerkarte.