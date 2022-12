Tolle Geschenke nach dem Sponsorenlauf

Über tolle Weihnachtsgeschenke durften sich die Kinder des Katharina-Kindergartens an der Dr.-Leve-Straße in diesen Tagen freuen. Doch das Besondere an diesen Geschenken ist, dass die Kinder sie sich selbst erarbeitet beziehungsweise erlaufen haben. „Bereits im September dieses Jahres haben wir zusammen mit dem Kindergarten einen großen Sponsorenlauf auf die Beine gestellt“, berichtet Einrichtungsleiterin Ulrike Berheide. „Die Kinder waren im Vorfeld in ihren Familien unterwegs und haben mit den Erwachsenen Sponsorenverträge geschlossen – pro gelaufene 100 Meter konnte ein selbst gewählter Betrag eingesetzt werden“, erklärt Sarah Steinkamp, damals noch Vorsitzende des Fördervereins des Kindergartens und zusammen mit Martina Hagenhoff und Katharina Jensen Organisatorin des Festes. Am 17. September drehten die 56 Kinder des Katharina-Kindergartens im Warendorfer Stadtstadion ihre Runden. Und das mit riesigem Erfolg: „Ein Junge und ein Mädchen aus der roten Gruppe des Kindergartens erliefen sich jeder 37 Striche – das sind über neun Runden“, erinnert sich Sarah Steinkamp. „Kinder sind bei solchen Events zu Höchstleistungen fähig, die Gruppendynamik ist enorm.“ Schlussendlich haben sich die Kinder an diesem Tag die unglaubliche Summe von 3057,25 Euro erlaufen. Diese Summe kommt nun durch die angeschafften Spielsachen unmittelbar und direkt den Kindern zugute. „Die Kinder hatten unheimlich viele und tolle Ideen und Wünsche und wir freuen uns sehr, dass der Förderverein diesen Wünschen nachgekommen ist“, ergänzt Ulrike Berheide. Am Mittwoch war es nun endlich soweit – die letzten Spielsachen wurden geliefert und konnten nun endlich an die Kinder übergeben werden: eine tolle neue Rollenrutsche für das Turnzimmer des Kindergartens, Legosteine, Bausteine, Schleichtiere, Bücher, Puppen- zubehör, und noch vieles mehr. Im Oktober kam es dann zu einem geplanten Vorstandswechsel innerhalb des Fördervereins: Sarah Steinkamp, Katharina Jensen und Martina Hagenhoff gaben ihre Ämter weiter. Vera Ottmann übernimmt das Amt der Vorsitzenden. Ihr zur Seite stehen Katharina Conzelmann, Johanna Kortenstedte und Miriam Hohm. Und auch der neue Vorstand des Fördervereins freut sich über die Anschaffungen: „Das Fest war ein riesiger Erfolg, ein ganz tolles Familienfest mit beinah 200 Gästen“, erinnert sich Vera Ottmann und ergänzt „Besser können wir gar nicht in unsere Arbeit starten.“d