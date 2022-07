Tolle Tage für 39 Papas und 54 Kinder

Karneval mitten im Sommer – das sorgt für einen hohen Spaßfaktor: Mit gleich zwei Vater-Kind-Wochenenden in Folge endete die diesjährigen „VaKiWo Saison“ des Familienzentrums Sassenberg. Lilith Spitzer und Dirk Ackermann hatten eigens eine Garage in der evangelischen Jugendbildungsstätte in Nordwalde zur Verfügung gestellt bekommen, damit das Material nicht immer zwischen Sassenberg und Nordwalde hin und her transportiert werden musste.

Die 15 Papas und 21 Kinder in der Gruppe vom 10. bis 12. Juni hatten sich das Motto „Karneval“ auf die Fahne geschrieben. Dementsprechend närrisch ging es an dem Wochenende auch zu. „Es gab viele bunte und interessante Verkleidungen zu bestaunen. Die Väter bastelten mit ihren Kindern aus den mitgebrachten Bollerwagen die unterschiedlichsten karnevalistischen Mottowagen“, führt Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann in einer Pressenotiz der Stadt aus. Auch wenn die Straßen in Nordwalde an einem Samstagmittag nicht von vielen Jecken besucht waren, war es doch eine echt närrische und lustige Tour. Der Clown Pepito und die Astronauten der Nasa hatten viel Spaß an dem kleinen Umzug.

Martin Nachtigäller mit seinem Sohn Julius als NASA Crew. Foto: Stadt Sassenberg

Ebenso bunt ging es am zweiten Wochenende zu. Hier stand nämlich eine Zirkusvorstellung auf dem Programm. Die Väter hatten sich im Vorfeld zweimal getroffen, damit sich die Programmpunkte nicht komplett gleichen. „Das Thema Zirkus ist pädagogisch sehr anspruchsvoll“, bemerkt Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann. „Man hat erst das Gefühl, dass am Vormittag nicht viel passiert, da alle an ihren Darbietungen arbeiten und noch die letzten Proben durchlaufen lassen. Aber die knapp zweistündige Vorstellung am Nachmittag hatte es wirklich in sich. Clowns, Zauberer, Seiltänzerinnen und wilde Tiere zeigten all ihr Können, das sie in den letzten Wochen im heimischen Garten geübt hatten. Alle zehn Väter mit ihren 14 Kindern waren im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert.“ Die Bilanz des Stadtjugendpflegers fällt positiv aus: Gemeinsam mit Lilith Spitzer durfte er 39 Papas mit 54 Kindern in der Jugendbildungsstätte Nordwalde begrüßen – an zwei Wochenenden mit vielen schönen Begegnungen, Stockbrot, reichlich Fanta und Marshmallows. Obendrein, so Ackermann, hätten sich auch viele Männer aus Sassenberg erst an den Wochenenden kennen- und schätzen gelernt. „Es ist einfach wundervoll zu beobachten, wie sie außerhalb der heimischen Aufgaben und Pflichten einfach Zeit nur mit ihren Kindern verbringen können.“ Im Laufe der letzten zehn Jahre sei eine eigene „VaKiWo-Kultur“ entstanden.