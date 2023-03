Toller Erfolg im „Chem-pions“ Wettbewerb

Die Milch hat es ihm angetan. Pirmin Lilienbecker wurde fast zum Forscher in Sachen Milch - jetzt hatte er Erfolg im Chemiewettbewerb „Chem-pions“, für ihn ging es dabei natürlich um die Milch.

Pirmin Lilienbecker aus der Klasse 6C des Mariengymnasiums Warendorf hat erfolgreich am landesweiten Chemiewettbewerb „Chem-pions“ teilgenommen Im vergangenen Schuljahr ist Pirmin Lilienbecker aus der Klasse 6C beinahe zu einem angehenden Milchforscher geworden. So stellte er zum Beispiel mehrere Versuche mit Milch an, um ihren molekularen Aufbau zu verstehen.

Ein wenig Spülmittel und ein paar Tropfen Farbe genügten, um die in der Milch vorhandenen Fett- und Wassermoleküle voneinander zu trennen und die Farbpartikel wie im Regenbogen tanzen zu lassen. Ein umfangreiches Protokoll mit anschaulichen Fotos belegt seine Forschungsergebnisse. Mit „Chem-pions“ schreibt das Land Nordrhein-Westfalen einen in dieser Hinsicht alltagstauglichen Wettbewerb aus.

Denn die Teilnehmer, Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8, bekommen Aufgaben, die sie ohne Probleme in der eigenen Küche lösen können. Pirmin jedenfalls ist sehr gerne zum Milchforscher geworden. Jetzt darf er sich über eine Urkunde mit drei Sternen freuen – ein sehr gutes Ergebnis, bilanziert das MGW in einer Pressenotiz.