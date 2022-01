Tonnen werden in 14 Tagen abgefahren

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und so war es nicht sehr verwunderlich, dass am Montagmorgen in Freckenhorst fast jeder zweite Haushalt seine Papiertonne an die Straße gestellt hatte. Schließlich waren vier Wochen seit der letzten Leerung vergangen, und bedingt durch die Feiertage waren die Tonnen entsprechend voll. Doch die nächste Abfuhr erfolgt in Warendorf und den Ortsteilen erst in 14 Tagen. „Das liegt am Entsorgerwechsel von Ahlert zu Hellweg, die auch schon den Rest- und den Biomüll abfahren“, erklärt Stefanie Schulden von der Stadt Warendorf. Dies sei auch schon der Abfallbroschüre für 2022 zu entnehmen.

Doch wohin mit den ganzen Kartonagen, die sich über die Feiertage angesammelt haben. Zumal ja auch Anfang Januar alle Papiercontainer im Kreis entfernt werden. „Das ist ein wenig unglücklich, das es jetzt so läuft“, bedauert Michael Dierkes von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises. Noch seien die Container nicht abgebaut, da es eine gewisse Karenzzeit gebe, aber allzu lange dauert es nicht mehr. „Die Container werden bis Freitag sukzessive abgeholt“, weiß Stefanie Schulden. Doch wer derzeit versucht, Kartonagen in den Containern zu entsorgen, der muss ohnehin feststellen, dass diese bereits proppevoll sind.

Doch die Stadt Warendorf und das Unternehmen Hellweg haben vorgesorgt und die Situation im Vorfeld bereits richtig eingeschätzt. „Ausnahmsweise darf dann Altpapier – verpackt in Kartons – und Kartonagen bei der Abfuhr im Januar neben die Papiertonnen gestellt werden. Witterungsbedingt ist natürlich darauf zu achten, dass das Altpapier nicht nass wird, da es ansonsten nicht mehr zu verwerten ist“, heißt es in der Abfallbroschüre. Damit ist zumindest der erste Engpass überwunden, aber wie geht es weiter, wenn die Container als Ausweichmöglichkeit wegfallen?

Zum einen bieten die Kolpingsfamilien Warendorf und Freckenhorst monatliche Sammlungen an, und in den Ortsteilen Milte, Einen und Müssingen wird es Abgabetermine geben (WN berichteten). „Die Preise für Papier werden wieder besser. Das ist ein schwankender Markt, aber es lohnt sich noch“, erklärt Michael Dierkes.

Sollte das nicht ausreichen, steht aber auch noch der Wertstoffhof zur Verfügung. „Wir nehmen auch in Ennigerloh größere Papiermengen kostenlos entgegen. Aber das sollte man vielleicht nur nutzen, wenn man ohnehin in Ennigerloh zu tun hat“, sagt Michael Dierkes.

Weitere Informationen rund um die Entsorgung finden die Warendorfer Bürgerinnen und Bürger in der Abfallbroschüre, die an jeden Haushalt verschickt worden ist und wichtige Tipps enthält.