Traditionsgeschichte gut dosiert

Friedrich Anton Goebeler gründete 1870 seinen Gold- und Silberwarengeschäft in Warendorf gegründet. Über 15o Jahre Handwerksgeschichte berichtet Christa Goebeler-Homburg, die seit 1991 das Geschäft nunmehr in der vierten Generation fortführt.

Christa Goebeler-Homburg hat anlässlich des Jubiläums "150 Jahre Goebeler" in ihrem Geschäft an der Lüningerstraße 1 einzelne alte "Schätze" aus der Werkstatt ihres Vaters ausgestellt. Hier eine Fräsmaschine um 1800.

Wenn es darum geht 150 Jahre Handwerksgeschichte zu erzählen, dann muss man schon weit ausholen. Dessen ist sich Christa Goebeler-Homburg durchaus bewusst. Ebenso bewusst ist ihr, dass die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie die Art und Weise der Feierlichkeiten dieser 150-jährigen Familientradition des anerkannten Meisterbetriebs, der 1870 von Friederich Anton Goebeler begründet wurde, prägen wird.

Deshalb hat die Diplom-Ingenieurin der Augenoptik, die seit 1991 das Geschäft nunmehr in der vierten Generation fortführt, sich ein Konzept überlegt, die 150 Jahre Handwerkstradition würdig zu begehen. Es gibt die Familiengeschichte in wohl dosierten Portionen – jeweils interessant und spannend in ganz unterschiedlichen Formaten aufbereitet.

Uhrmacherwerkstatt

Und diese reichen von den alten Handwerksgeräten aus der Uhrmacherwerkstatt des Vaters, über die Ausstellung von historischen Brillen bis hin zu Einblicken in die Uhrmacherwerkstatt von damals sowie die Präsentation des Mobiliars des ehemaligen Juweliergeschäftes Goebeler. Auch die Altstadtfreunde, die das alte Geschäftsmobiliar im Rahmen einer Ausstellung im Historischen Rathaus präsentieren werden, sind mit im Boot. Das gilt ebenso für Johanna Urban, die mit ihrer Agentur „Urban Design“ in den ehemaligen Geschäftsräumen des Juweliergeschäftes arbeitet. Sie erinnert dort in diesen Tagen mit einer entsprechend Präsentation eines alten Werktisches und einer „Screen-Show“ in ihrem Fenster an die gute alte Zeit von Uhren und Schmuck Goebeler. Ein Rundumschlag eben – vergleichbar mit einem dezentralen Museum.

Doch nur so kann man die Entwicklung des Traditionshauses Uhren, Schmuck und Augenoptik Goebeler adäquat darstellen. Denn nicht zuletzt ist der Familienbetrieb ein leuchtendes Beispiel dafür, wie spannend die Geschichte des Handwerks sein kann.

Blick zurück

Ein Blick zu rück:

Diesen Weg jedenfalls hätte sich Friedrich Anton Goebeler niemals ausmalen können, als er 1870 seinen Gold- und Silberwarengeschäft an der Emsstraße 7 in Warendorf gegründet hat. In der nächsten Generation setzte sein Sohn Friedrich Anton Goebeler bereits einen weiteren zukunftsorientierten Grundstein. Er absolvierte die Uhrmachermeisterprüfung und weitete damit den Geschäftsbereich aus.

Mehr noch: Nach einem Beschluss des Bürgerrates aus dem Jahre 1908 durfte er ,aufgrund seiner Fertigkeiten in der Feinarbeit, eine Optikertätigkeit ausüben.

1930 legte der Warendorfer nach einjähriger Ausbildung die Prüfung zum staatlich geprüften Augenoptiker in Berlin ab. 1954 übernahm mit dem Sohn Wilhelm Goebeler die dritte Generation die Geschicke des Geschäfts, das er als gelernter Uhrmacher- und Augenoptikermeister bis zur Schließung aus Altersgründen im Jahre 2014 führte.

Familientradition

Ein wenig Stolz schwingt zu Recht mit, wenn Christa Goebeler-Homburg sich heute Gedanken über die Traditionsgeschichte ihrer Familie macht. „Ich weiß das sehr zu schätzen, was meine Familie geschaffen hat. Und 150 Jahre sind im Handwerk eher eine Seltenheit“, ist sie sich bewusst. Ganz bewusst hat sie wohl auch 1991 ihren eigenen Weg in dieser Familientradition gewählt, stets mit der Unterstützung der Eltern und einem guten Team im Rücken. Seitdem führt sie als Diplom-Ingenieurin der Augenoptik ihr Fachgeschäft für Brillen, Sportbrillen und Kontaktlinsen an der Lüningerstraße 1. „In der Augenoptik ist die optometrische Dienstleistung wie beispielsweise die Sehstärkenmessung oder die Augenglasbestimmung sehr in den Vordergrund gerückt“, beschreibt sie die Entwicklung. Doch letztlich werde immer noch handwerklich gearbeitet.

Ein Blick in die Schaufenster des Geschäfts zeigt, wie auch rund um die Augenoptik das Handwerk Quantensprünge gemacht hat. Gab es noch im 19. Jahrhundert die die Einheitsbrille, so sind heute einer Auswahl an modischen Brillenfassung kaum Grenzen gesetzt.