Tausende bestaunen leuchtende Trecker-Kolonne

Es gibt wenig Demonstrationen, die so viel Anklang - durch alle Bevölkerungsgruppen hinweg - bekommen: am Sonntagabend führten Landwirte ihre Lichterfahrt in den Straßen von Warendorf durch.

Unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" fuhren die Landwirte am Sonntagabend im dritten Jahr in Folge durch die Straßen von Warendorf.

Lange mussten die Landwirte in Warendorf und im ganzen Münsterland überlegen und bangen. Ihre neue Tradition, die Fahrt mit beleuchteten Treckern und Traktoren, stand auf der Kippe. Es drohten zu hohe Auflagen.

Am Donnerstagnachmittag dann die gute Nachricht. Die Landwirte meldeten ihre Fahrt, eine Art Parade, als Demonstration an. Die Behörden genehmigten den "Protest".

Tausende Menschen am Straßenrand

Am Sonntagabend ging es dann - mit einem Polizeiwagen vorne weg - durch die Straßen von Warendorf. Tausende Menschen säumten die Straßen und bestaunten die über 80 Traktoren und Trecker, die mit Lichterketten, Tannenbäumen, Plakaten mit weihnachtlichen Grüßen oder Schneemännern geschmückt waren. Viele Warendorfer hatten am Samstag aus den sozialen Netzwerken von der Wiederauflage der Aktion, die als Hoffnungsbringer in Corona-Zeiten gestartet war, gehört. Andere wiederum kamen spontan aus ihren Häusern.

„Besonders die Kinder freuen sich immer total und winken uns zu“, sagt Christian Burbank, einer der Landwirte. Er hatte ein leuchtendes Rentier und einen leuchtenden Weihnachtsmann an seinem Trecker befestigt und auch seinen kleinen Sohn Henrik auf der Fahrt dabei. „Er liebt die Aktion. Aber es war sehr anstrengend und er war so aufgeregt, dass er zwischendurch mal eingeschlafen ist“, erzählt Burbank, der sagt, dass sich die Intention der Lichterfahrt in diesem Jahr ein wenig gewandelt habe.

Christian Burbank und Sohn Henrik fuhren in einem Trecker mit Lichterkette, Leucht-Weihnachtsmann und -Rentier. Foto: Jonas Wiening

Während es anfangs als Hoffnungsschimmer in den Corona-Hochphasen für die Menschen am Straßenrand gedacht war, wolle man inzwischen auch sich selbst, den Landwirten, Hoffnung machen und auf die aktuellen Probleme aufmerksam machen und Verständnis schaffen.

Aktion unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung"

„Es gibt immer mehr gesetzliche Auflagen. Und die Menschen sind oft nicht bereit mehr Geld für qualitativ hochwertige Produkte zu bezahlen“, sagt Christian Burbank. Er könne sich vorstellen, dass die Lichterfahrt-Aktion, die unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" durchgeführt wird, eine richtige Tradition wird. „Wir müssen aber von Jahr zu Jahr gucken, wie viele Landwirte mitmachen wollen“, sagt Burbank. Viele Landwirte würden sich tagelang auf die Lichterfahrten vorbereiten und ihre Trecker mit viel Liebe schmücken.

Die Menschen jedenfalls sind begeistert. Auch am Sonntag gab es viel Zuspruch für die Landwirte und ihre leuchtenden Trecker.