Trifft Polizei auf Corona-Spaziergang?

In Münster war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu „Spaziergängen“ von Impfpflicht-Gegnern gekommen. Jetzt soll es auch in Warendorf einen solchen Corona-Spaziergang mit 20 Personen durch die Stadt gegeben haben. Ausgangsort war der Warendorfer Bahnhof. Die Polizei leitete ein Verfahren ein wegen fehlender Anmeldung der Versammlung.

War es ein „Corona-Spaziergang“ oder eine unangemeldete Versammlung von Impfpflichtgegnern? Am Mittwoch trafen sich gegen 17.30 Uhr etwa zwanzig Personen auf dem Bahnhofvorplatz in Warendorf, die den Anschein einer geschlossenen Gruppe und Versammlung erweckten. Polizisten versuchten eine Versammlungsleitung zu identifizieren. Vergebens. Niemand wollte diese Aufgabe übernehmen, heißt es im Polizeibericht. Eine Frau gab lediglich an, dass sich die Gruppe auflöse. Daraufhin verließen die Anwesenden den Bahnhofsvorplatz. Dennoch soll die Gruppe wenig später geschlossen durch die Innenstadt gezogen sein.

Während des Gesprächs zwischen dem Polizeibeamten und der Frau filmte ein Beelener aus unmittelbarer Nähe die Situation. Dazu befragt gab er gegenüber den Einsatzkräften an, die Situation live auf einer Social-Media-Plattform zu streamen. Daraufhin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein sowie ein weiteres Verfahren wegen der fehlenden Anmeldung der Versammlung. In Münster war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu „Spaziergängen“ von Impfpflicht-Gegnern gekommen.