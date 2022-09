Trödel wird zur Tradition

Bereits zum sechsten Mal hat der Hoetmarer Garagentrödel am Sonntag zahlreiche Gäste in das Golddorf gelockt. Unter dem Motto „Feines für Kleines“ – also kleines Geld für feine Schnäppchen – boten rund 75 Trödler an 40 Standorten beispielsweise Schmuck, Möbel, Spielsachen, Kleider, Maschinen, Werkzeug, Haushaltsgegenstände, Gartengeräte, Dekorationsartikel und Selbstgemachtes an.

„Wir wollen heute viel Werbung für unser schönes Dorf Hoetmar machen, das ist ganz wichtig“, sagte Anne Beckmann, die den Garagentrödel federführend mit Andrea Spielbrink organisiert hatte. Besonders toll sei, dass sich so viele Privatpersonen am Garagentrödel beteiligen würden und dieser sich langsam zu einer guten Tradition entwickeln würde.

Erstmals beim Trödel dabei war der Freundeskreis von Petra Klockenbusch und Volker Harbert. „Wir wollten letztes Jahr schon mitmachen, haben aber nicht mehr auf das Plakat gepasst“, verriet Harbert. Klockenbusch ergänzte, dass bei allen Trödlern nicht die Gewinnabsicht im Mittelpunkt stehe, sondern man sich freue, möglichst viele Menschen zu treffen.

Erlös soll gespendet werden

Andere Trödler nutzten die Gelegenheit aber auch, um Platz auf dem Dachboden zu schaffen, in ihrer Freizeit hergestellte Dinge für kleines Geld zu verkaufen oder um Spenden zu sammeln. Unter anderem verkauften Jugendfußballer des SC Hoetmar gebrauchte Bälle, mit denen schon Generationen am Wiebusch Fußball gespielt und Geschichte geschrieben haben. Der Erlös ging in voller Höhe an die Jugend-Fußballabteilung des SC.

Auffällig war am Sonntag, dass gerade auswärtige Gäste bereits vor dem offiziellen Start durch das Dorf zogen, um sich die besten Schnäppchen zu sichern. Hingegen ließen sich die Hoetmarer Zeit am Frühstückstisch und unternahmen erst zur Mittagszeit einen ausgedehnten Spaziergang. „Zum Glück hat es Petrus gut mit uns gemeint und das Wetter mitgespielt“, sagte Anne Beckmann. Der Erlös des Garagentrödels – zehn Euro wurden pro Anbieter eingesammelt – soll innerhalb des Dorfes gespendet werden. Der genaue Verwendungszweck stehe aber noch nicht fest.