Tulpensonntag in Hoetmar

1092 Tage mussten die Hoetmarer Narren auf den 21. Tulpensonntagsumzug durch das Golddorf warten. Um 11.11 Uhr hatte das Warten endlich ein Ende und setzte sich der Lindwurm in Bewegung. „Ich habe nur ein Wort dafür: Überragend“, war Prinz Jonathan I. (Huerkamp) „von Gaumenschmaus und Computermaus“ begeistert. Bei überwiegend trockenem Wetter erlebte er den Höhepunkt seiner Regentschaft und ließ sich von mehreren tausend bunt kostümierten Jecken feiern. Vor allem im Bereich des Läutehauses und der Lambertus-Kirche standen die Narren dicht an dicht.

„Wir haben 41 Zugnummern, davon fünf Fußgruppen“, sagte Peter Jasper. Der Präsident des Karnevalsclubs Hoetmar war sichtlich zufrieden, dass zum wiederholten Mal die magische Grenze von 40 Zugnummern geknackt worden und Karnevalisten aus dem gesamten nördlichen Kreisgebiet und sogar aus Angelmodde nach Hoetmar gekommen waren.

Vom Möbel- und Küchenstudio ging es über die Ahlener Straße zunächst in Richtung Lambertus-Kirche, ehe der Lindwurm über die Raiffeisenstraße, die Lindenstraße und die Dechant-Wessing-Straße eine Schleife durch das Dorf drehte. Über den Lambertus-Platz und die Sendenhorster Straße ging es zum Festzelt am Sportplatz, wo der Zug zum Stehen kam.

Zur Freude der Kinder regnete es am Tulpensonntag reichlich Kamelle, Bonbons und Lutscher vom Himmel. „Ich habe noch nie einen Wagen gesehen, der so viel geschmissen hat, wie wir“, war Moritz Harbert vom Elferrat „Die Hoetmarer Elite“ überzeugt. Einen besonderen Empfang bereite Familie Huerkamp ihren Prinzen Jonathan. Während der Prinz mit seinen Eltern Daniela und Peter sowie seiner Schwester Sarah mit einem Glas Sekt anstieß, war es für Onkel und Ex-Stadtprinz Martin natürlich Ehrensache, dem Hoetmarer Tulpensonntagsumzug dem Sturm auf das Rathaus vorzuziehen. Zahlreiche weitere Verwandte riefen „Hoetmar Helau“.

Neben dem Prinzenwagen standen vor allem diejenigen im Mittelpunkt, die sich mit ihren Kostümen und Wagen viel Mühe gemacht hatten. Während Schützenkönig Martin Bütfering rief das Königreich Wessenhorst ausrief, jagte Hoetmars neue Boyband um Johannes Tertilt, Robert Dorgeist, Rudolf Peter und Robert Aufderheide – mal wieder – dem Preis für das beste Kostüm nach. Echte Konkurrenz bekamen sie unter anderem von den Schmetterlingen, die sich um Ex-Prinzessin Petra II. (Klockenbusch) „von Fiskus und Hibiskus“ scharrten.

Themen mit Lokalkolorit oder politischem Hintergrund waren hingegen Mangelware. Einzig der Kotten aus Einen-Müssingen forderte „Bunte Vielfalt statt brauner Hass – mit Ahoj Brause hat jeder Spass“ und aus Neuwarendorf kam ein Statement gegen den Neubau der Bundesstraße 64. Die übrigen Wagenbauer wollten lieber wieder Lebensfreude verbreiten und Karneval feiern. So auch Schlagerbarde Franky Freckenhorst, dem die KLJB aus der Stiftsstadt einen eigenen Wagen gewidmet hatte.

Nach dem Umzug führte der Weg für einige Karnevalisten weiter zum Umzug nach Everswinkel oder direkt in das Festzelt am Sportplatz. Dort wurde noch lange gefeiert und stimmte Prinz Jonathan immer wieder sein Prinzenlied an: „Karneval ist wieder da, Hoetmar Du bist wunderbar.“ Ein Dankeschön sprach der Karnevalsclub Hoetmar all denjenigen aus, die zu einem sicheren Umzug beitrugen, vor allem der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK, der Polizei und dem Ordnungsamt.