Den Fettmarkt-Mittwoch auf dem Lohwall nutzte der Malteser Besuchs- und Begleitdienst (BBD) mit Hund, um sich dort zu präsentieren. „Unsere Arbeit wird oft nicht so von der Öffentlichkeit wahrgenommen, da wir meist nur in Senioreneinrichtungen unterwegs sind“, so Anne Lütke-Föller, die die Gruppe seit Anfang des Jahres zusammen mit Sandra Niehues leitet. „Wir suchen immer neue Teams, die unseren Ausbildungskurs durchlaufen wollen und mit ihren Besuchen alten Menschen eine Freude machen möchten. Im Frühjahr 2023 soll ein neuer Kurs starten“, so Lütke-Föller in einer Pressemitteilung weiter. Sechs Teams haben in diesem Jahr den Ausbildungskurs mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen.

Die Gruppe besteht seit 2013 und arbeitet in Kooperation mit erfahrenen Hundetrainern vom Schäferhund-Verein Freckenhorst zusammen. Die Ehrenamtlichen und ihre Vierbeiner erhalten hier eine fundierte Ausbildung. Vorab sind begleitete Besuche in Seniorenheimen möglich. Mindestens zehn Unterrichtseinheiten sind nötig, um an der Abschlussprüfung durch eine Tierärztin, die zusätzlich Verhaltenstherapeutin für Hunde und Katzen ist, teilnehmen zu können. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs und eine Präventionsschulung sind notwendig.

Füttern, streicheln, spielen

Derart umfassend ausgebildet, besuchen die Teams Seniorenheime. Da alle Besuchsdienste als Team – Mensch und Hund – wahrgenommen werden, entstehe in den verschiedenen Einrichtungen bei jedem Besuch sofort eine entspannte Situation, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Hunde sind da“, höre man als Erstes. Die Vierbeiner seien sozusagen „Türöffner auf vier Pfoten“. Die Senioren genössen die Nähe der Hunde und reagierten auf dieses Erlebnis mit großer Freude und einem Lächeln im Gesicht. Sie können die Hunde füttern, streicheln, mit ihnen spielen und mit den kleinen Vierbeinern sogar kuscheln.

Die Teilnehmer der Gruppe treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zu gemeinschaftlichen Aktivitäten. Über den zeitlichen Aufwand des Besuchsdienstes entscheidet jedes Gruppenmitglied selbst. In der Regel werden die Besuche mit Hund wöchentlich oder im vierzehntäglichen Rhythmus angeboten.

Interessierte Teams können sich unter

0 25 81/ 76 77 melden oder per E-Mail an info.warendorf@malteser.org.