TuS: Neuerungen rund um die Sportstätte

Ein neuer Bikepark, erneuerte Tennisplätze und zukünftig auch eine Beachanlage mitsamt Kunstrasen-Soccerfeld – beim TuS Freckenhorst ist nicht nur sportlich einiges in Bewegung, sondern auch die baulichen Veränderungen schreiten voran. Davon überzeugten sich die Mitglieder des Sportausschusses in ihrer jüngsten Sitzung.

Es tut sich was rund um die Heimstätte des TuS Freckenhorst. Davon konnten sich die Mitglieder des Sport-, Vereinswesen- und Ehrenamtsausschusses am Dienstag selbst überzeugen. Im Vereinsheim fand die jüngste Ausschusssitzung statt, zuvor standen einige Besichtigungen auf der Agenda. Los ging es mit dem Bikepark der Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst, der direkt neben dem TuS-Areal entsteht. Der naturbelassene Kurs soll bereits Mitte der kommenden Woche fertiggestellt sein, für die Pflege zeichnen die Nutzer selbst verantwortlich. Vor der Eröffnung steht noch die TÜV-Abnahme, wie die Ausschussmitglieder erfuhren. Die Verantwortlichen des TuS freuen sich über drei erneuerte Tennisplätze und eine neue Bewässerungsanlage, die Beachanlage mitsamt Kunstrasen-Soccerfeld befinden sich noch in einem frühen Stadium. Die von 13 Jugend- und drei Seniorenteams genutzten Umkleiden hätten eine Sanierung nötig, wie TuS-Vorstandsmitglied Dennis Walendi den politischen Vertretern im Zuge der Führung verdeutlichte. Lob und Anerkennung erhielten die Aktiven des Partnerschaftskomitees Freckenhorst-Pavily für ihre Eigenleistungen beim Bau einer modernen, beleuchteten Bouleanlage, die barrierefrei erreichbar ist.