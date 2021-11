Über 700 Kurse zum 50. Geburtstag

Isabella Matic, Anne Abeler, Leiter Benedikt Patzelt und Stefanie Pfennig (v.l.) präsentieren das Programm des Hauses der Familie für 2022 – das Jahr, in dem die Einrichtung 50 Jahre alt wird.

Kurz vor Erreichen der 50 hatte das Haus der Familie als Endvierziger eine enorme Herausforderung: Wie werde ich vom klassischen Bildungsanbieter mit Kurs- und Veranstaltungsbesuchern im Haus zum Online-Wissensvermittler? „Für uns“, sagt Pädagogin Stefanie Pfennig mit Blick auf das, was das Team an der Hohe Straße geschafft hat, „war das ein Lernfeld.“ Aber es sei überraschend gewesen, was alles geht.

Die Mitarbeiter von Benedikt Patzelt beweisen auch im neuen Programm der katholischen Bildungseinrichtung, dem zweiten „unter Corona“, dass es geht. Mehr noch, erklärt der Leiter bei der Vorstellung für das Jubiläumsjahr: „Unsere digitalen Angebote sind Anfang 2021 aus der Not geboren worden, wir haben aber gemerkt, dass dieses Format den Zugang deutlich vereinfacht.“ Patzelt, wie berichtet seit August im Dienst, spricht etwa über junge Familien. „Für sie ist es deutlich einfacher, wenn wir mit unseren Angeboten zu ihnen ins Wohnzimmer kommen.“ Beide Eltern können teilnehmen, die Frage nach der Betreuung der Kinder taucht gar nicht erst auf. Darüber hinaus sei es wahrscheinlich, dass bestimmte Kurse weiterhin digital abrufbar sind. Aber manches lebe einfach auch von der „Komm-Struktur“, also dem Treffen, dem direkten Erleben und Austausch miteinander.

„ »Unsere digitalen Angebote sind Anfang 2021 aus der Not geboren worden.« “ Leiter Benedikt Patzelt

Der an den bekannten Ausgabestellen mitnehmbare 208-Seiter ist in einer 5000er-Auflage erschienen (2000 weniger als sonst), enthält über 700 Kurse mit inzwischen über 9000 Stunden in fünf Fachbereichen. Das Programm zusammen zu bekommen, war coronabedingt schwer. Zum einen haben einige frühere Kursleitungen mangels Alternavtiven feste Jobs angenommen, zum anderen haben Kooperationen geendet. „Die Neuorganisation der Angebote bringt erhöhten Arbeitsaufwand mit sich“, sagt Benedikt Patzelt. Damit ist die gegenüber dem Programm für 2021 um etwa 15 Prozent geringere Kurspalette erklärt.

Zum originären Leistungsfächer des HdF gehört auch Lebenshilfe durch die Vermittlung von Wissen. Die Frage „Was brauchen Eltern noch, um die Krise zu überstehen“ habe sich da auch durch die Rubriken „Gesundheit, Prävention, Ernährung“ gezogen, verrät Pädagogin Anne Abeler. Das reiche vom „Klassiker“ Abnehmkurs in der Homeoffice-Zeit bis zu ergänzenden Angeboten für das Training der eigenen Resilienz, also der Fähigkeit, das eigene Verhalten an Probleme und Veränderungen anzupassen.

15 Prozent weniger Angebote, aber über 9000 Stunden

Die Begleitung des Ökumenischen Klimapilgerweges mit Ziel Glasgow (die WN berichteten) habe ihr noch deutlicher gemacht, wie zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung durch ganz konkrete lokale Initiativen beigetragen werden könne. Deshalb steht für Anne Abelers Kollegin der September als Klimaschutzmonat im Kalender – mit einer „Leezentour auf Klimas Spur“, dem „Klima auf dem teller am 8. Längengrad“ und weiteren Mitmachaktionen.

Mit vielen weiteren Angeboten im Bereich Qualifizierung und Aus- und Weiterbildung, Kultur und Kreativität, Gesellschaft und Politik will das Team unterschiedliche Interessen ansprechen – für jedes Alter und in allen erdenklichen Formen, so, wie es die Infektionslage zulässt.

Das 50-jähriges Bestehen wird das Team des Hauses der Familie wohl im Zeitraum zwischen September und November nächsten Jahres feiern. Die Planungen beginnen gerade.

„ »Was brauchen Eltern noch, um die Krise zu überstehen?« “ Anne Abeler

Apropos Anfang: Seinen Start hat das Anmeldeverfahren für die 2022er-Programminhalte am 26. November (Freitag). Dann geht die frisch mit dem Programm bestückte Internetseite online, dann sind digital, aber auch telefonisch (

28 46) Buchungen möglich. „Unsere Mitarbeiterinnen sind am ersten Anmeldetag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr telefonisch erreichbar“, so Benedikt Patzelt. Beide „Kanäle“ seien nutzbar. Von persönlichen Besuchen bittet er in der Pandemie wegen abzusehen, um für alle Beteiligten das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.