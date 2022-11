Überraschung für Kunstfreunde

Astrid Wesserling und Dr. Winfried Totzek sind zwei Künstler, die sich optimal ergänzen. Davon konnten sich die Besucher der Vernissage in der Galerie des Heinrich-Friederichs-Museum überzeugen.

Eine Skulptur von Dr. Winfried Totzek erhebt auf der Treppe im klassizistischem Bürgerhaus an der Oststraße 21, da wo die Galerie des Heinrich-Friederichs-Museums untergebracht ist, das Bein zum Tanz.

Rosemarie Friederichs ist überwältigt. Mit so einem Andrang hat die Mäzenin wohl nicht gerechnet. Die großzügigen Räume der Galerie sind bis zum Bersten gefüllt. Mehr als 100 Kunstinteressierte wollen sich die Vernissage „Reisen, Skizzen, Tagebücher“ von Astrid Wesserling nicht entgehen lassen. Und sie werden überrascht. Denn die Ausstellung hat Rosemarie Friederichs noch um zahlreiche skulpturale Arbeiten von Dr. Winfrid Totzek erweitert. Nicht etwa, dass Wesserlings Arbeiten die großzügigen Räume nicht bespielen könnten. Viel mehr ist es so, dass „Totzis“ Werke einfach unglaublich gut zu den Impressionen passen und sich die beiden Künstler gegenseitig schätzen. Die beiden Künstler Wesserling und Totzek seien nicht die „Jungen Wilden“, sondern vielmehr die fidelen Alten, formuliert Rosemarie Friederichs in ihrer Begrüßung schmunzelnd.

„Fantasie und Wirklichkeit verbinden sich in magischer und hintergründiger Anziehungskraft“, sagt Klaus Gruhn in seiner Laudatio. Wesserling habe die glückliche künstlerische Fähigkeit, mit ihren Werken die Wunder dieser Erde erlebbar zu machen. Ihre künstlerischen Weihen habe sie unter anderem bei ihrem Onkel, dem expressionistischen Grafiker Josef Hegenbarth, erhalten und bis zu ihrer Pensionierung am Mariengymnasium Kunstgeschichte und Italienisch gelehrt.