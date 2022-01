Umgebaute Kapelle mit Pool und Wintergarten steht zum Verkauf

Besondere Immobilie: Ehemaliges Gotteshaus mit Wintergarten und großem Pool zu verkaufen. Die zu Wohnzwecken umgebaute Michaeliskapelle an der Gysenbergstraße 22 in Hoetmar wird für 664 000 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten.

Die Klicks, drei Tage nach Aufgabe der Anzeige sprechen dann auch für sich: über 3600 Mal wurde das zum Wohnhaus umgebaute Gotteshaus von Interessenten bereits geklickt. Bei dem Objekt handelt es sich um die ehemalige Michaeliskapelle der evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst an der Gysenbergstraße 22 in Hoetmar. 1960 war die Kapelle geweiht, im Herbst 2016 entwidmet und ein Jahr später an Christoph-Johannes Emschermann für einen symbolischen Euro verkauft worden. Jetzt steht sie zum Verkauf. Und das Interesse an der besonderen Immobilie (Architektenhaus mit sieben Zimmern) scheint groß.