Umzug erst nach Sanierung

Um die Rahmenbedingungen der Weiterbildungsarbeit der VHS ging es in einem Vortrag, den ihr Direktor, Rolf Zurbrüggen, jetzt im Schulausschuss hielt. In der anschließenden Aussprache war dann der geplante Umzug der VHS in die Räume der ehemaligen Freiherr-von-Ketteler-Schule Thema.

„Wenn die VHS umziehen sollte, könne sie sich auf eine adäquate, den neuesten Standards entsprechende Unterbringung verlassen, versprach Johannes Austermann, Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses in der Sitzung am Dienstag VHS-Direktor Rolf Zurbrüggen. Und Dr. Martin Thormann, Kämmerer und Erster Beigeordneter, versicherte, dass einem Umzug selbstverständlich eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes vorausgehe.

Zurbrüggen hatte im Anschluss an eine Präsentation, die Aufschluss über die Rahmenbedingungen der Weiterbildungsarbeit der Volkshochschule Warendorf gab, die Raumkonzept-Diskussion angesprochen, die einen Umzug der VHS in die Räume der ehemaligen Freiherr-von-Ketteler-Schule in der Hermannstraße vorsieht.

Er machte keinen Hehl daraus, dass er mit der VHS lieber am bisherigen Standort (Altes Lehrerseminar) bliebe. Auch das Land wünsche sich, im Sinne der Belebung der Innenstädte, dass die Weiterbildungseinrichtungen möglichst im Stadtzentrum untergebracht sind. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei ein Umzug in die Hermannstraße für ihn undenkbar, stellte der VHS-Chef klar, der in seinem Vortrag einmal mehr deutlich gemacht hatte, dass die VHS kommunale Pflichtaufgabe ist. Er erwarte, dass die Räume erwachsenen- wie behindertengerecht seien. Es brauche Sanitäranlagen und ausreichend Parkplätze.

Ausführlich hatte Zurbrüggen die Auswirkungen der Covid-Krise geschildert, die „die vielleicht effektivste Fortbildung“ gewesen sei, „die die fast 1000 bundesdeutschen Volkshochschulen je erleben durften“. Corona hatte für die vierfache Verschiebung des Semesterstarts im Frühjahr gesorgt und zu zahlreichen Veranstaltungsabsagen geführt. Zum Verdruss derer, die an Bildung auch die persönliche Begegnung schätzen, fanden viele Veranstaltungen notgedrungen ausschließlich digital statt.

Mit einem „Normalbetrieb“, in dem auch die Kooperationen mit Schulen, Radio WAF, TaW, Scala und dem Josephs-Hospital fortgesetzt werden, rechnet Zurbrüggen nicht vor Januar 2022.

Genau dann soll auch die Novellierung des vom VHS-Direktor ausdrücklich begrüßten Weiterbildungsgesetzes in Kraft treten, das unter anderem den Wegfall der Mindestteilnehmerzahl vorsieht und nach Ansicht Zurbrüggens ein „Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit“ ist.