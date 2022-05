Umzug liegt im Zeitplan

Reit- und Fahrverein will im Oktober mit dem Neubau beginnen

Georg Ettwig, Vorsitzender des Warendorfer Reit- und Fahrvereins, geriet regelrecht ins Schwärmen, als er über den zukünftigen Standort des Vereins sprach. Wie berichtet, muss der Verein seinen langjährigen Sitz (Hof Everwand) nach einem Eigentümerwechsel aufgeben, die neue Heimat wird im Bereich des Hofes Freye, nahe der Bundesstraße 475, sein. „Das ist als Vereinsanlage etwas, was NRW-weit seinesgleichen sucht“, betonte Ettwig. Eine moderne Anlage, die unter anderem 60 Pferdeboxen und zwei Reithallen umfassen wird. „Wir trauen uns zu, dass es geht“, nahm er auch die um 15 bis 20 Prozent gestiegenen Materialkosten in den Blick. Der Vorstand hoffe auf Spenden und Sponsoren und die tatkräftige Unterstützung der aktuell 436 Mitglieder. „Wir werden das schaffen – aber nicht ohne euch“, rief er den Mitgliedern auf der Versammlung des Reit- und Fahrvereins zu. In den Räumen der Deula kamen rund 50 Mitglieder zusammen, um unter anderem über die neue Heimat des Vereins zu sprechen.

Die Voraussetzungen seien ideal. „Es herrscht bei uns ein tolles Klima, geprägt von Hilfsbereitschaft und einem respektvollen Umgang.“ Der ehrenamtliche Einsatz sei enorm, die Öffentlichkeitsarbeit so „gut wie nie zuvor“.

„Momentan noch Acker“

Martin Fockenbrock vom gleichnamigen Planungsbüro gewährte gemeinsam mit Lukas Freye Einblicke in die Details der neuen Heimat. „Es ist momentan noch Acker“, skizzierte Fockenbrock den Ist-Zustand. „Man merkt schon, dass wir hier in der Stadt des Pferdes sind“, fand er lobende Worte für die Verantwortlichen der Stadt. Zwischen Mai 2021 und Mai 2022 seien zahlreiche Gutachten erstellt worden, die Gespräche mit Straßen NRW bezüglich einer erforderlichen Abbiegespur auf der Bundesstraße liefen.

Laufe alles nach Plan, rechnete Fockenbrock mit einem Baubeginn Mitte Oktober 2022. Ein Umzug im Sommer 2023 sei absolut realistisch. Priorität hätten demnach die Fertigstellung des Reitplatzes und der 25 mal 65 Meter großen Halle.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung in den Räumen der Deula. Foto: Chgristopher Irmler

Optimistisch stimmte der Kassenbericht von Klaus Müller. Demnach habe der Verein keinerlei langfristige Verbindlichkeiten. Zudem seien die vergangenen Jahre mit einem ordentlichen Gewinn abgeschlossen worden. Allerdings müsse die Verdopplung der Futterpreise im Blick behalten werden.

Großes Interesse am Sport

Rein sportlich betrachtet blieb das Interesse am Verein groß, wie Renate Fockenbrock in ihrem Bericht deutlich machte. Im Bereich Voltigieren seien 20 Trainer für die 130 Voltigierer da, allerdings stünden derzeit lediglich vier Pferde zur Verfügung. Auf der Warteliste stünden weitere 93 Kinder.

Zudem freuten sich die Aktiven, nach Corona-Pausen wieder in den Turniermodus zurückkehren zu können. Ein letztes Mal findet am 28. und 29. Mai auf der alten Anlage ein Voltigierturnier statt, vom 17. bis 19. Juni ist ein großes Sommerturnier geplant. Groß dürfte derweil auch das Sommerfest am 13. August auf Hof Freye ausfallen.