„Und zack ist es passiert“

Jens Micke hat alle neunten Klassen aller Schulen in Warendorf besucht, die Jugendlichen befragt und informiert. Über 400 haben schließlich ihre Stimme abgegeben. Wenn alles gut geht, könnte es 2023 ein Jugendparlament in Warendorf geben. Doch es gibt Bedenken bei der CDU.

Wenn es nach dem Fahrplan des Sozialarbeiters Jens Micke geht, kann im März/April des nächsten Jahres ein Jugendparlament in Warendorf gewählt werden.

424 abgegebene Stimmen – das sei eine beachtliche Beteiligung, sagte Jens Micke im jüngsten Sozialausschuss. Alle neunten Klassen aller Schulen in Warendorf hatte er besucht und die Schüler und Schülerinnen befragt. Kernpunkt: Welche Form der politischen Mitbestimmung können sich die Jugendlichen in ihrer Stadt am ehesten vorstellen? Das Ergebnis: 189 votierten für einen Jugendrat beziehungsweise ein Jugendparlament, 80 für einen Jugendring, 144 für ein Offenes Forum. Damit sprachen sich 269 Schüler für eine Mitbestimmung im Rahmen einer Institution aus, die regelmäßig tagt und nicht projektbezogen zusammenkommt.