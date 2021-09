Unfall vorgetäuscht: Rentner betrogen

Als der 72-jährige Warendorfer am Dienstagnachmittag den Notruf wählte, hatte er erkannt, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war, als er eine halbe Stunde vorher einem Boten einen größeren Geldbetrag übergeben hatte. Der Rentner hatte von dem falschen Polizeibeamten sogar ein Aktenzeichen erhalten. Angeblich hatte seine Tochter, die sich tatsächlich im Ausland im Urlaub befindet, dort einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Geld sollte als Kaution dienen. Im Hintergrund weinte eine Frau und rief „Papa, gib denen das Geld.“ Alles erschien am Telefon so glaubhaft, dass der Warendorfer auf den Schwindel hereinfiel. Es erschien ein Ausländer: ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, mit einer schwarzen Umhängetasche. Der Mann ließ sich das Geld übergeben und fuhr mit einer silberfarbenen Limousine mit ausländischem Kennzeichen davon. Hinweise unter

94 10 00 oder Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de