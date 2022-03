Unter dem Geist Mozarts

Das arirang-Quintett begeistert weltweit mit seinen engagierten Konzerten. Am 3. April beendet das Quintett die Saison der Galeriekonzerte in Warendorf. Das arirang-Quintett wurde im Jahr 2002 von Mitgliedern der „Jungen Deutschen Philharmonie“ gegründet.

Die laufende Saison der Galeriekonzerte nähert sich am 3. April (Sonntag) mit Kammermusik für Holzbläser ihrem Ende: Das „arirang-Quintett“ spielt in Warendorf auf. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Nielsen und Terence Greaves sind angezeigt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17. Es gilt die bekannte 3G-Regelung, deren Einhaltung beim Einlass kontrolliert wird. Der Mund-Nasen-Schutz soll auch während des Konzertes obligat sein. Es wird erneut keine Weinpause geben. Neben dem Erwerb an der Abendkasse können Karten vorher unter info@galeriekonzerte-warendorf.de reserviert werden.

Das „arirang-Quintett“ wurde im Jahr 2002 von Mitgliedern der „Jungen Deutschen Philharmonie“ gegründet. Es begeistert weltweit mit engagierten Konzerten vom klassisch-romantischen Repertoire bis hin zu Aufführungen, auch Uraufführungen, zeitgenössischer Werke. Konzertreisen führten das Quintett in die USA und den Mittelmeerraum, nach Fernost, Südafrika und Südamerika. Aktuell ist das Quintett besetzt mit: Hanna Mangold (Flöte), Frederike Timmermann (Oboe), Steffen Dillner (Klarinette), Sebastian Schindler (Horn) und Jacob Karwath (Fagott).

Hanna Mangold, stellvertretende Soloflötistin bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, war Stipendiatin der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“, spielte in den Orchestern des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals, des Bayerischen Rundfunks und der Stuttgarter Staatsoper. Auch Solo-Oboistin Frederike Timmermann spielte im sommerlichen Festival des Nordens, aber auch am Staatstheater Braunschweig, heute am Stadttheater Flensburg.

Steffen Dillner, Solo-Klarinettist am Landestheater Eisenach und Gewinner etlicher Musikwettbewerbe, spielte im Berliner Sinfonie-Orchester, auch im Leipziger Gewandhaus. Sebastian Schindler gehörte zum Weltjugendblasorchester, war Mitglied im Jugendfestspielorchester Bayreuth und ist seit 2008 stellvertretender Solo-Hornist des Berner Symphonieorchesters. Fagottist Jacob Karwath studierte in Weimar und Köln, gehörte zu Daniel Barenboims „West-Eastern Divan Orchestra“ und spielt seit 2013 als stellvertretender Solist beim Philharmonischen Orchester Augsburg.

Über dem Programm des Warendorfer Konzertabends schwebt der Geist Mozarts, das Motto lautet „Mozart meets …".

Das „arirang-Quintett“ beginnt mit Mozarts „Adagio und Allegro f-moll KV 594“, komponiert für eine Orgelwalze. Eine Bearbeitung für Bläserensemble liegt gleichsam schon in der „Natur“ dieses späten Mozartwerks. In diesen traurigen Kriegswochen 2022 sollen „Adagio“ und „Allegro“ den vielen lebenden und toten Opfern der Ukraine gewidmet sein.

Als erstes Hauptwerk erklingt dann das Quintett op. 43 des dänischen Komponisten Carl Nielsen aus dem Jahr 1922. Kurz zuvor hatte er bei Freunden an einer Probe mit Mozart-Bläserkammermusik teilgenommen. Es entstand ein umfangreiches, dreisätziges Quintett im Geiste der Wiener Klassik. Als zweites Hauptwerk des Galeriekonzerts folgt Mozarts Serenade c-moll KV 406.Mozart selbst muss das ursprünglich für acht Bläser geschriebene Werk sehr geschätzt haben, schuf er doch eine eigene Fassung für Streichquintett hinzu. So ist auch die Bearbeitung für Bläserquintett von Mordechai Rechtman sicherlich „legitim“.

Und dann gibt es eine originelle Adaption des „Türkischen Marsches“: Der 2009 verstorbene englische Komponist Terence Greaves spielt in seinem „Mozart’s Turkey Rock Mambo“ mit Motiven der berühmten Klaviersonate und schlägt sich dabei in lateinamerikanische Gefilde und in die Welt des Jazz.