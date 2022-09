Unter den Top 20 der Welt gelandet

Es waren Eindrücke, die sie wohl allesamt nie vergessen werden und für die es sich lohnt, mehr als nur 100 Prozent zu geben. NovaBeatz sind nun zwei Wochen zurück von ihrer Teilnahme an der Hip Hop WM in Arizona in den USA. Sie danken all ihren Unterstützern und sind stolz, dass sie Deutschland auf dieser Weltmeisterschaft vertreten durften. Jetzt suchen die Hop Hop Tanzsportgruppen des TSC auch wieder Nachwuchs – ein Castingtermin wird dieses Mal gesplittet.

Nachdem sie mit ihrer Teilnahme als amtierender deutscher Meister bei der Hip Hop WM in den USA ganz Deutschland vertreten haben (die WN berichteten), sind die Tänzer der Formation NovaBeatz nun seit knapp zwei Wochen wieder zu Hause und ziehen Bilanz.

„Bei der Weltmeisterschaft in Phoenix, Arizona kämpften eine ganze Woche lang 250 Teams aus 55 Nationen in sechs verschiedenen Kategorien um den WM-Titel“, heißt es in einer Pressenotiz der NovaBeatz, die erstmals in der Kategorie „Megacrew” (Gruppengröße von zehn bis 40 Tänzerinnen und Tänzern) dabei waren. Und die Mitglieder setzten ihren Fokus ganz auf das Training. Gleich zweimal täglich hieß es für die Formation Training bei 40 Grad mit Gruppen aus aller Welt in einer riesigen Trainingshalle. Vollste Konzentration war erforderlich, um sich von den Konzepten der anderen Nationen nicht aus der Bahn werfen zu lassen: Beeindruckende Akrobatik, fesselnde Effekte und die buntesten Kleidungsstücke ergaben gleich mehrere Kulturschocks auf einmal und sorgten für ein ganz neues Erlebnis für jeden Einzelnen.

Mit insgesamt 31 Gegnern auf höchst professionellem und teilweise berufstänzerischem Niveau ging NovaBeatz am Tag der Vorrunde gegen kurz vor Mitternacht Ortszeit mit einer unvergleichbaren Performance an den Start.

Innerhalb von knapp dreieinhalb Minuten voller Power präsentierte die Formation ihre bisher erfolgreichste Choreographie vor knapp 2000 Anwesenden und noch mehr Zuschauern über den Livestream aus der ganzen Welt. „Wir versuchen natürlich bei jedem unserer Auftritte und Meisterschaften mehr als 100 Prozent zu geben, aber tatsächlich waren wir alle, wenn man es vergleicht, noch nie so ausgelastet und erschöpft wie nach diesem Durchgang. Jeder hat die letzten Reserven ausgeschöpft und kann stolz sagen, alles gegeben zu haben. Das sind die Momente, die das Tanzen für mich besonders machen, wodurch das resultierende Ergebnis dann nur noch zweitrangig wird”, zieht Tänzerin Marianne Sacharow stolz Bilanz.

Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Zwölf Gruppen konnte NovaBeatz hinter sich lassen und landete von 31 Plätzen auf dem 19. und somit in der Top 20 der gesamten Welt. „Ein unglaubliches und respektables Ergebnis für die bisher WM-Unerfahrenen“, lautet das Fazit. Mit einem minimalen Unterschied von 0,3 Punkten zur nächsten Gruppe zogen sie ganz knapp am Halbfinale vorbei. Die Tänzer sind trotz Ausscheiden jedoch dankbar und enorm zufrieden, es bereits so weit gebracht zu haben. Die erreichte Punktzahl entspricht für Deutschland in der Kategorie Megacrew sogar dem besten Ergebnis der letzten acht Jahre.

Trainer Marcel Nevolani äußerte sich überwältigt: „Ich bin vollkommen sprachlos. Wir hatten quasi keine Erwartungen und wollten bewusst einfach so viel wie möglich von den neuen Eindrücken aufsaugen, da wir noch nie etwas Vergleichbares erlebt haben. Und dann haben wir es sogar geschafft, in unserem ersten Jahr auf der Weltbühne bereits so viele hochprofessionelle Teams zu schlagen. Es ist eine enorm große Ehre gewesen, ein ganzes Land vertreten zu dürfen und wir sind unglaublich dankbar, so viel Neues gelernt zu haben.”

Viel neu gewonnene Inspiration und Motivation

Mit Abschluss der Vorrunde und glücklichen Gemütern konnten die Tänzer folglich das eindrucksvolle Halbfinale und Finale als Zuschauer genießen. Als Weltmeister in ihrer Kategorie ging Canada hervor, dicht gefolgt von den USA und Frankreich auf dem Treppchen.

Mit viel neu gewonnener Inspiration und Motivation geht die Gruppe nun ehrgeiziger denn je in die neue Saison und kann es kaum abwarten, alle Eindrücke in einen neuen Tanz umzuwandeln und hoffentlich den Titel 2023 zu verteidigen, um mit erneuter Qualifikation vielleicht noch einen Schritt weiter zu kommen. „Wir möchten noch einmal einen großen Dank an alle Unterstützer und Spendende aussprechen.

Die große Anteilnahme hat uns so sehr gerührt, weil wir nie mit so einem Ansturm an Hilfe gerechnet hätten. Auch wenn wir nicht unseren vollen Betrag erreicht haben, wurde durch die gesamte Hilfe wesentlich dazu beigetragen, unseren Traum zu erfüllen und dafür werden wir ewig dankbar sein,” so heißt es von den NovaBeatz.

Um den Hip Hop Bereich des TSC Warendorf auszubauen, wird wieder talentierter Nachwuchs für die Gruppen NovaBeatz, BlazinBeatz und BurningBeatz gesucht.Das Casting wird dieses Mal aufgesplittet an zwei Tagen, dem 21. und 23.September, stattfinden und jeder ab 15 Jahren kann sich über die sozialen Medien oder per E-Mail (novabeatztsc@gmail.com) anmelden und kostenlos teilnehmen. Infos dazu gibt es auf der Instagram-Seite von NovaBeatz.