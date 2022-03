Unternehmer kippen Lkw-Verbot

Eine Gruppe von Unternehmern aus dem Industriegebiet Splieterstraße hat im Hauptausschuss eine Mehrheit gegen das vom Umweltausschuss letzte Woche beschlossene Lkw-Fahrverbot auf der Reichenbacher Straße erreicht. Sogar Ex-CDU-Ratsherr Willi Schöning hatte eindringlich an die Mitglieder appelliert: „Hören Sie vielleicht mal auf die Fachleute – Herrn Bürgermeister und Herrn Wuttke!“ Die Verwaltung hatte sich in ihren Vorlagen von Beginn an sowohl gegen Tempo 30 als auch gegen ein Fahrverbot für Lastwagen ausgesprochen (wie berichtet).

Nach einer Reihe von Stellungnahmen und Leserbriefen hatte sich der Widerstand der Unternehmer schon klar ausgedrückt – vor allem gegen das von der FDP in die Debatte um die verkehrlich stark beanspruchte Reichenbacher Straße eingebrachte Fahrverbot.

Ex-CDU-Ratsherr rät, auf Bürgermeister zu hören

Vor die ausführlichere Diskussion am Montag setzte Peter Horstmann zunächst die Unterbrechung der Sitzung, um den Firmeninhabern das Wort zu erteilen.

Markus Hinnüber, der außer für die Firma Kreienbaum auch als Vorsitzender des Vereins Wirtschaft für Warendorf (Wiwa) sprach, plädierte an die Politiker, sich „erst mal alles anzuhören“, bevor solche Entscheidungen getroffen würden.

Von Mineralölhändler Thomas Heitmann hab es deutliches Unverständnis. Er rechnete vor, dass der Umweg über das Osttor und Freckenhorster zur Hauptkundschaft in Freckenhorst und Everswinkel leicht dreieinhalb zusätzliche Arbeitstage an zusätzlichem Zeitaufwand brächte – Wert etwa 1000 Euro, das Plus an Spritverbrauch nicht gerechnet. Zudem: „Wenn ich einen voll beladenen Lkw beschleunige, habe ich deutlich mehr Emissionen als wenn ich rolle.“ Und das auch noch als zusätzliche Belastung für einen Unfallschwerpunkt wie das Freckenhorster Tor.

„ »Wenn ich einen voll beladenen Lkw beschleunige, habe ich deutlich mehr Emissionen als wenn ich rolle.« “ Mineralölhändler Thomas Heitmann

Wie viele Radler da allein täglich verkehrten, gab Willi Schöning zu bedenken. „Und die stehen da im Toten Winkel!“ Das Gewerbegebiet sei aktuell über vier Straßen erschlossen, das funktioniere hervorragend. Der Rat solle sich überlegen, was das Mehr an Verkehr mit seinen Klimazielen anstelle: „Sie vermasseln sich Ihre eigene Umweltbilanz.“

Philipp Steinkamp vom gleichnamigen Baustoffhandel verstand vor allem nicht, dass niemand vorher mit den Gewerbetreibenden gesprochen habe. Seine Kollegen und er hätten „die Faust in der Tasche, weil sie wütend sind.“ Heute habe jeder Lkw Lärm und Abgase mindernde Technik. „Wir haben schon fünf Landesgartenschauen beliefert – da werden teils neue Verbindungen geschaffen. Und Sie wollen eine Straße sperren?“ Da könne er sich auch gleich „nen pummeligen Rottweiler kaufen und am Friedhof spazieren gehen“, statt sein Geschäft weiter zu betreiben.

Baustoffhandel Steinkamp: Allein 40 780 Liter mehr Dieselverbrauch im Jahr

Steinkamps Bruder Oliver hatte den im Falle einer Sperrung der „Reichenbacher“ fälligen Umweg einmal gerechnet. Selbst bei einem Grundverbrauch von 20 Litern Diesel auf 100 Kilometer (große Lkw fräßen mehr) komme er auf jährlich 203 000 zusätzliche Kilometer, also 40 780 Liter Diesel. „Das kann nicht Ihr Ernst sein!“

FDP-Sprecherin Dr. Beate Janinhoff wies darauf hin, dass es vor dem Antrag ihrer Fraktion auf jeden Fall ein Gespräch mit zwei Unternehmern gegeben habe. Sie verstehe die Bedenken der Firmeninhaber, wies aber auch auf die Bedürfnisse der Anwohner hin.

Ihren Kompromissvorschlag, 24 Monate lang einen Testlauf mit freiwilligem Lkw-Fahrverzicht zu versuchen, fand André Wenning (FWG) „hanebüchen – ganz im Ernst“. Und Frederik Büscher sah für die CDU einen „Verkehrsinfarkt“ am Freckenhorster Tor voraus, lehnte ein Fahrverbot ab. Andrea Kleene-Erke sah aus SPD-Sicht eine schwierige Abwägungslage.

„ »Das kann nicht Ihr Ernst sein!« “ Unternehmer Oliver Steinkamp

Jessica Wessels, unterstützt von ihrem bündnisgrünen Parteifreund Hubert Grobecker, sprach sich deutlich für die von den Grünen beantragen 30 Stundenkilometer aus.

Nach einigem Hin und Her teilte Bürgermeister Peter Horstmann die Abstimmung auf. Das Votum an den Rat in Sachen Tempo 30 fiel mit 10 zu 6 gegen die Verwaltungsvorlage, also für 30 km/h Höchsttempo aus. Das Lkw-Fahrverbot hatte dasselbe Ergebnis, womit der Hauptausschuss mehrheitlich dagegen war. Spontan applaudierten die Unternehmer – und verließen die Pausenhalle der Gesamtschule. Das letzte Wort hat der Rat am 7. April (Donnerstag).