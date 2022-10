Urkunden für langjährige Treue

Rund 1400 Mitgliedern kann die Bank in diesem Jahr zu einer 40-, 50-, oder 60-, 70- oder sogar 80-jährigen Bankteilhaberschaft gratulieren. Jetzt gab es in den Veranstaltungsräumen der Bank eine kleine Feierstunde für die „treuen Mitglieder“.

Mit einem bunten Programm aus aktuellen Informationen, gemütlichem Beisammensein und zauberhafter Unterhaltung ehrte die Volksbank am Montagnachmittag ihre langjährigen Bankteilhaber. Eingeladen zur Feierstunde im Veranstaltungsraum der Volksbank waren Jubilare aus Warendorf, Füchtorf, Milte und Sassenberg, die bereits seit 40, 50, 60 oder sogar 80 Jahren Mitglied der regionalen Genossenschaftsbank sind.

„Als Mitglieder sind Sie das Fundament unserer Genossenschaft. Mit dieser Eigentümerschaft und insbesondere mit ihrer Kundenverbindung sichern Eie seit vielen Jahren die finanzielle Basis dieser Bank und damit auch unsere Arbeitsplätze - dessen sind wir uns sehr bewusst“, stellte Bankvorstand Norbert Eickholt nach einer Pressenotiz in seiner Laudatio fest. „Die lokale beziehungsweise regionale Ausrichtung der Genossenschaftsbanken und die im genossenschaftlichen Geschäftsmodell verankerte Verbindung von wirtschaftlichem Streben mit gleichzeitiger Übernahme von sozialer Verantwortung bewähren sich seit Jahrzehnten. In diesen sehr bewegenden Zeiten wird diese Gesellschaftsform immer mehr an Bedeutung gewinnen, dessen bin ich mir sicher“, verdeutlichte Eickholt weiter.

Rund 1400 Mitgliedern kann die Bank in diesem Jahr zu einer 40-, 50-, oder 60-, 70- oder sogar 80-jährigen Bankteilhaberschaft gratulieren. Als Ausdruck des Dankes und der Anerkennung bekam jeder Jubilar im Zeichen der genossenschaftlichen Idee eine Urkunde überreicht. Abgerundet wurde die Feierstunde durch zwei weitere Programmpunkte. Als Leiter der Treasury-Abteilung erläuterte Michael Woeste aktuelle volkswirtschaftliche Themen und ihre Zusammenhänge. Anschließend verzauberte Matthias Rauch als deutscher Meister der Zauberkunst die Ehrengäste mit seiner Magie, die ihm dafür viel Beifall spendeten.