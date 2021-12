Urkundenübergabe an der Haustür

Es ist in den Kolpingfamilien guter Brauch, beim Kolpinggedenktag Kolpingschwestern und Kolpingbrüder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der örtlichen Kolpingfamilie und darüber hinaus im weltweiten Kolpingwerk zu ehren. Der Gedenktag wird traditionsgemäß an einem Tag im Umkreis des 4. Dezember, dem Sterbetag des Gründers des Kolpingwerkes, des Schustergesellen und späteren Priesters Adolph Kolping, begangen.

Vom Kolpingwerk Deutschland wird dazu mit dem Versand von geschmackvoll gestalteten Urkunden an den Vorstand frühzeitig darauf hingewiesen. Urkunden werden verliehen zur 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- und 75-jährigen Mitgliedschaft. Dabei wird zum silbernen Jubiläum neben der Urkunde auch die Kolpingnadel in Silber verliehen. Dementsprechend erhalten die Jubilare mit einer 50 Jahre währenden Treue zum Kolpingwerk die Kolpingnadel in Gold.

Heinrich Picker seit 70 Jahren dabei

Der diesjährige Kolpinggedenktag in der Freckenhorster Kolpingfamilie ist wie schon im vorigen Jahr wieder der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die Vorbereitungen waren zwar getroffen und zur Versammlung war fristgerecht eingeladen worden, aber die rasant steigenden Inzidenzzahlen und die Rücksichtnahme auf die Gesundheit aller Beteiligten hatten den Vorstand dann schließlich doch veranlasst, das Treffen mit den Ehrungen der Jubilare abzusagen.

Die zu Ehrenden sollten aber ihre Urkunden und die dazugehörenden Kolpingnadeln doch noch erhalten, und so machten sich Mitglieder des Vorstandes in den letzten Tagen unter Wahrung aller vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen auf den Weg zu den Kolpingbrüdern. Dort konnten ihnen ihre Urkunden für ihre langjährige Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk eben nur an der Haustür überreicht werden.

Josef Bäumer und Alfred Heine erhielten für 50 Jahre Mitgliedschaft Urkunden und Kolpingnadeln in Gold. Josef Pickmeier wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt. Wilhelm Wienstroer kann auf 65 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken und erhielt dafür ebenfalls eine Urkunde. Für 70 Jahre in der Kolpingfamilie wurde Heinrich Picker eine Urkunde überreicht.