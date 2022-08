Aktionen rund um den „Westfälischen Bauernhof“

„Urlaub ohne Koffer“ ist für Senioren eine gute Gelegenheit, einmal dem Alltagstrott zu entfliehen. Von Freitag bis Sonntag ist es im Dechaneihof soweit, denn unter dem Motto „Westfälischer Bauernhof“ gibt es zahlreiche Aktionen. Das Besondere daran ist, dass auch Senioren aus Freckenhorst, die keine Bewohner sind, an diesem ZUM-Projekt teilnehmen.

Der Dechaneihof in Freckenhorst lädt zum Tag „Urlaub ohne Koffer“ am Sonntag (28. August) ab 10 Uhr ein. Für Bewohner und Gäste beginnt der Urlaub bereits am Freitag, denn das gesamte Wochenende steht unter dem Thema „Westfälischer Bauernhof“. Im Rahmen des ZUM-Projektes, das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert wird, sind dazu neben den Bewohnern auch Senioren aus Freckenhorst eingeladen, die einsam sind und ein wenig Abwechslung gebrauchen können.

„ Jeder, der sich als Senior fühlt, konnte mitmachen. Wir haben 13 Anmeldungen von Menschen über 70 Jahre. “ Kira Neuhaus, Mitarbeiterin Sozialer Dienst

Die Organisation des Wochenendes haben Sabine Wolff und Kira Neuhaus, Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes, übernommen. „Jeder, der sich als Senior fühlt, konnte mitmachen. Wir haben 13 Anmeldungen von Menschen über 70 Jahre“, sagt Kira Neuhaus. Genauso viele Bewohnerinnen und Bewohner nehmen am „Urlaub ohne Koffer“ teil. Die Senioren, die als Gäste kommen, sind keine Unbekannten. „Sie haben schon Tablet- oder Smartphone-Kurse mitgemacht. In der Coronazeit haben wir sie mit Rätseltüten versorgt, und da war auch die Einladung für diese Aktion dabei“, sagt Kira Neuhaus.

Am Freitag geht es mit rund 30 Personen inklusive Betreuern auf den Hof Lohmann. Dort gibt es eine Führung und anschließend Kaffee und Kuchen. Der Samstag gehört dann den Teilnehmern des ZUM-Projektes, die um 9 Uhr mit einem Bauernfrühstück den Tag beginnen. Es folgt ein plattdeutscher Vormittag mit Elisabeth Volkmann, parallel wird Sitztanz angeboten, und Hausmeister Bernd Reindker führt über das Gelände und hat vor allem für die Gäste interessante Informationen. „Wir möchten, dass die externen Teilnehmer unsere Einrichtung kennenlernen“, sagt Sabine Wolff. Nachmittags wartet ein Bauerncafé und ab 16 Uhr werden die Jagdhunde für Begeisterung sorgen.

Open-Air-Gottesdienst zum Abschluss

Am Sonntag dürfen dann auch Gäste auf das Gelände kommen, aber nur mit gültigem Corona-Test, der am eigenen Testzentrum möglich ist. Es gibt Workshops, die Oldtimer-Freunde präsentieren alte Schätzchen, und ab 14 Uhr wird halbstündig eine Planwagenfahrt angeboten. Aus Lüdinghausen sorgt eine Walking-Band für Stimmung, und Bratwurst, Eis, Kaffee und Kuchen stillen den Hunger. Den Abschluss bildet um 16.30 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Gelände.