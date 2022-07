Urlaubsmomente festgehalten

Von Dänemark bis ins Allgäu oder Schnappschüsse aus den heimischen Gefilden – die Westfälischen Nachrichten möchten gemeinsam mit Ihnen die schönsten Sommer-Momente in Fotos festhalten und rufen deswegen zu einer „Foto-Sommer-Challenge“ auf.

Die nächsten Urlaubsmomente sind da! WN-Leser haben ihre schönsten und lustigsten Urlaubsmotive im Bild festgehalten und an die Redaktion geschickt. Von Dänemark bis ins Allgäu oder Schnappschüsse aus den heimischen Gefilden – die Westfälischen Nachrichten möchten gemeinsam mit Ihnen die schönsten Sommer-Momente in Fotos festhalten und rufen deswegen zu einer „Foto-Sommer-Challenge“ auf. Schicken Sie uns Ihre schönsten und lustigsten Motive zu, die wir dann veröffentlichen: (Stichwort Sommer-Challenge) an folgende Email-Adresse: redaktion.war@wn.de.

Die zweite Bilderseite ist am Samstag auf der Lokalseite Warendorf der Westfälischen Nachrichten zu lesen.