Urteil im Warendorfer Mordfall Johanna K. erwartet

Vor dem Landgericht wird am Mittwoch der Mordfall Johanna K. verhandelt. Am Nachmittag wird ein Urteil erwartet.

Lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen Mordes? Oder hatte der Mann, der am 9. November die junge Krankenschwester Johanna K. getötet hatte, gar keine Tötungsabsicht? Das behauptet der Strafverteidiger.

Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Münster berät nach sieben Verhandlungstagen und den vier Plädoyers gerade. Das Urteil wird für 14.30 Uhr erwartet.

Opfer vergewaltigt und erwürgt

Wie berichtet, hatte der 31-Jährige aus Ennigerloh seine ehemalige Kollegin am 9. November an ihrer Haustür abgefangen, mit einem Boogiemesser in ihre Wohnung gedrängt und sie laut Anklage stundenlang misshandelt, vergewaltigt und schließlich erwürgt. Danach hob er 1000 Euro mit der gestohlenen Bankkarte seines Opfers ab und floh zwei Tage später nach Spanien, wo er am 15. November verhaftet worden war.

Er schwieg seither und nutzte sein letztes Wort nur, um das Plädoyer seines Anwalts zu bekräftigen. Ein Wort der Reue für die Hinterbliebenen – unter anderem Mutter und Bruder der Getöteten waren im Saal – hatte er nicht.