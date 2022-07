„Uwe Seeler bleibt im Herzen – für immer“

Die Clubs der 2. Bundesliga haben am Wochenende zum Auftakt ihrer Punktspiele des gestorbenen Fußball-Idols Uwe Seeler gedacht. Nachdem bereits am Freitag bei beiden Spiele eine Schweigeminute abgehalten worden war, gedachten die Mannschaften und Anhänger auf den Tribünen auch bei den Samstag-Partien in Heidenheim, Kiel und Nürnberg des früheren Nationalspielers. Spieler trugen überdies Trauerflor. Rechts: Udo Schlickeiser. Der 71-Jährige ist seit elf Jahren Vorsitzender des 1977 gegründeten HSV-Fanclubs „Uns Uwe“ aus Freckenhorst. Eine enge Verbindung hat der Fanclub zu Uwe Seeler gepflegt.

Foto: Daniel Karmann/dpa