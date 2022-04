Valentina Leutner bleibt im Amt

Es war ein Stammestreffen bei schönstem Sonnenschein: Die Leiter und Delegierten der Stufen des Warendorfer Stammes der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg ( DPSG) verlegten ihre Versammlung – auch wegen der hohen Corona-Infektionszahlen – vom Pfarrsaal in den Garten der Familie Leutner.

Stufenvertreter und der Vorstand berichteten von den Aktivitäten im vergangenen Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Trotz der Covid-Einschränkungen konnten doch Truppstunden stattfinden. Wanderung mit spielerischen Elementen an der Ems, St.-Martin-Spiel, Stufenversprechen, Kartoffelfeuer und der Friedenslichtgottesdienst zum vierten Advent konnten umgesetzt werden. Das Friedenslicht aus Betlehem wurde mit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine in St. Laurentius wieder aktiviert und leuchtet auch in einigen Warendorfer Schulen wieder.

Tobias Reth neuer Geschäftsführer

Weiterhin standen bei der Stammesversammlung Vorstandswahlen an. Die Amtszeit der Vorsitzenden Valentina Leutner lief aus. Der Wahlausschuss konnte keine Gegenkandidaten präsentieren. Mit großer Zustimmung wurde Valentina Leutner von der Versammlung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Der vom Vorstand berufene Geschäftsführer Frank Winkler gab sein Amt an Tobias Reth ab.

Im Jahr 2020 hätten die Warendorfer Georgspfadfinder das 40-jähriges Stammesbestehen feiern können. Aufgrund von Corona wurde die Feiern mehrfach verschoben. Die Versammlung beschloss nun, die Feierlichkeiten auf das Jahr 2025 zu verschieben, um dann die 45 Jahre DPSG-Stamm Warendorf hoffentlich entspannt feiern zu können.

Aktionen in Planung

Für 2022 seien schon einige Aktionen in Planung, heißt es weiter. Was wirklich umgesetzt werden kann, werde der aktuelle Corona-Handlungsspielraum zeigen. Ziel ist es, im Herbst das Kartoffelfeuer umzusetzen. Das St.-Martin-Spiel und das Friedenslicht seien ebenfalls fest auf der Agenda.

Wer Interesse hat, Pfadfinder zu werden, ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, kann sich auf der Homepage informieren.