So steht es um die Großveranstaltungen 2023 in Warendorf

Das Jahr 2023 hat begonnen. Es ist das erste Jahr, in dem die Corona-Maßnahmen keine großen Auswirkungen mehr zu haben scheinen. Veranstaltungen können wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Welche Events können die Warendorfer und Warendorferinnen also für 2023 erwarten?

Zum ersten Mal seit 2020 werden die Karnevalisten wieder ihr komplettes Programm durchziehen - inklusive Prinzenproklamation (21. Januar), Prinzenball (11. Februar), Großer Karnevalsnacht (17. Februar), Sturm aufs Rathaus (19. Februar) und Rosenmontagsumzug (20. Februar).

Fragezeichen bei „Warendorf Live“ und „Symphonie der Hengste“

Das traditionelle Fest zu Mariä-Himmelfahrt (19. August), der Fettmarkt (14. bis 18. Oktober) und die Pferdenacht (1. und 2. September) sind 2023 weiter feste Bestandteile des Warendorfer Veranstaltungskalenders. Ein Comeback wird zudem der Mittelaltermarkt (15. und 16. Juli) auf dem Lohwall feiern. Auch die Berufsorientierungsmesse BOM (23. und 24. Mai), die Gartenmesse im Landgestüt (31. März bis 2. April) und der Tanz in den Mai (30. April) werden wieder über die Bühne gehen.

Zudem sind die Hengstparaden (16. und 17. September) und die Bundeschampionate (30. August bis 3. September) gesetzt und finden auf jeden Fall wieder statt. Ein Fragezeichen steht in diesem Jahr hinter der Symphonie der Hengste. Die Veranstaltung, die normalerweise im Spätsommer im Landgestüt über die Bühne gegangen ist, könnte in diesem Jahr aussetzen. Genauso unsicher ist die Durchführung von „WarendorfLive“, dem Open-Air-Konzert im Freibad.

2022 fand die Symphonie der Hengste statt - und 2023? Foto: Andreas Poschmann

Weinstraße findet statt

Markus Vedder (Premiumevent), der Veranstalter der beiden Events ist, gibt sich auf Nachfrage unserer Zeitung zurückhaltend. „Die Kosten für die Durchführung sind durch den teureren Aufbau und die hohen Gagen stark gestiegen. Das heißt, wir müssten auch die Preise für Eintrittskarten deutlich erhöhen“, sagt Vedder. Und ob die Gäste und Zuschauer das mitmachen würden, da sei er unsicher. „Zumal viele immer noch nicht genutzte Tickets und Eintrittskarten aus den Corona-Jahren am Kühlschrank kleben haben“, sagt Markus Vedder.

Deshalb könne es sein, dass diese beiden Veranstaltungen 2023 gar nicht stattfinden. „Das heißt aber auf keinen Fall, dass die Events gestorben sind. Klappt es 2023 nicht, überlegen wir für 2024“, so Vedder, der aber verspricht, dass eine andere beliebte Veranstaltung in diesem Jahr definitiv wieder stattfindet. Die Weinstraße am Emssee, die Vedder gemeinsam mit Uwe Henkenjohann (Vom Fass) organisiert, ist fest eingeplant. „Lediglich beim Termin gibt es noch Feinabstimmungen. Zu 99,9 Prozent wird das Genuss-Event aber im Juni wieder über die Bühne gehen“, sagt Henkenjohann.

Neben den Großveranstaltungen stehen inzwischen viele weitere Events im Terminkalender für dieses Jahr. Und vielleicht kommen noch mehr hinzu.