Verdoppelung bei den Briefwählern

Etwa doppelt so viele Bürger wie bei der Landtagswahl 2017 werden sich diesmal für eine Briefwahl entscheiden. Das teilte Bürgerbüro-Leiter Jens Schembecker jetzt auf WN-Anfrage mit. Er sei bis vor Kurzem noch der Auffassung gewesen, die 10 000er-Marke könne erreicht werden. „Aber wir steuern mit aktuell über 7700 Anträgen bis zum Wahltag die 8000 an“, so Schembecker. Erfahrungsgemäß verzeichne sowieso die Bundestagswahl die höchste Beteiligung.

Das Wahlamt erinnert daran, dass die Briefwahlunterlagen bis spätestens Sonntag um 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein müssen. Wer seine Unterlagen noch zuhause hat und per Post wählen möchte, muss sich also beeilen. Es wird dringend empfohlen, die Wahlbriefe spätestens bis zum heutigen Mittwoch in den Briefkasten zu werfen. Werden die Wahlbriefe erst am Samstag oder nach Leerung der Briefkästen am Freitag zur Post gegeben, ist eine rechtzeitige Zustellung nicht gewährleistet; zu spät eingetroffene Wahlbriefe können nicht gezählt werden. Die Stadt empfiehlt daher, die ausgefüllten Wahlunterlagen im roten Wahlbrief direkt in den Hausbriefkasten des Verwaltungsgebäudes, Lange Kesselstraße 4-6, einzuwerfen – bis 18 Uhr.

„ »Wir steuern bis zum Wahltag die 8000 an.« “ Bürgerbüro-Leiter Jens Schembecker

Kurzentschlossene können noch bis Freitag (13. Mai) um 18 Uhr Briefwahlunterlagen beim Wahlamt beantragen. Das Wahlbüro zieht am Freitag wieder vom Sophiensaal in die Stadtverwaltung (ab 14 Uhr). In Ausnahmefällen können Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr beantragt werden. Voraussetzung ist, dass Wahlberechtigte wegen einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung den Wahlraum am Wahltag nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen aufsuchen können.