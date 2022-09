TV Warendorf feiert 125-jähriges Bestehen

Mit einer großen Sportgala hat der Tennisverein (TV) Warendorf am Samstagabend sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 200 Freunde und Förderer waren in den Saal des Hauses Allendorf gekommen, um ihren Verein hochleben zu lassen und sich an manche Anekdote zu erinnern.

„Tennis ist eine perfekte Kombination aus brutaler Action in einer Atmosphäre der absoluten Ruhe“, zitierte Lutz Trüschler, der den Verein seit 14 Jahren als Vorsitzender führt, Billie Jean King. Bereits 1897 hätten die Warendorfer diese Faszination für sich entdeckt und einen eigenen Verein gegründet. Nachdem der Verein anfangs auf wechselnden Plätzen aufgeschlagen habe, habe er schließlich am Siechenhorst seine Heimat gefunden.

„ Wir müssen uns vor der Zukunft nicht Bange machen lassen. “

Trüschler erinnerte unter anderem an die Entwicklung der Sportanlage, nervenaufreibende Matches oder Balljungen, die sich ein paar Pfennige dazuverdienten, damit die Spiele schnell weitergehen konnten. Heute sei der TV Warendorf „up to date“. Beispielhaft stünden die hervorragend ausgebildeten Trainer, die bevorstehende Einführung eines Online-Buchungssystems für die Tennishalle oder ganzheitliche Konzepte für den sportlichen Bereich: „Wir müssen uns vor der Zukunft nicht Bange machen lassen.“

Der Vorsitzende hob hervor, dass Tennis ein generationsübergreifendes Freizeitangebot bleibe und der TV Warendorf als drittgrößter Verein im Bezirk Münsterland für den Leistungs- und Breitensport stehe. „Ein Verein kann sich nur entwickeln und ein Ort schöner Begegnungen sein, wenn sich Menschen einbringen“, sagte Lutz Trüschler und zeichnete seine Vorstandskollegen mit Präsenten aus.

Auszeichnung für Uli Schäfer

Mit der bronzenen Ehrennadel des Tennisbezirks Münsterlandes wurde der langjährige Sportwart und Trainer Uli Schäfer ausgezeichnet. Michaela Niemann hob in ihrer Laudatio hervor, dass Schäfer seit 47 Jahren im Verein sei, seitdem hochgerechnet mehr als 50 000 Stunden auf den Tennisplatz gestanden habe und es immer wieder schaffe, seine Schützlinge zu Höchstleistungen anzutreiben.

Barbara Niemeyer (l.) und Michaela Niemann zeichneten Uli Schäfer mit der bronzenen Ehrennadel des Tennisbezirks Münsterland aus. Foto: Stephan Ohlmeier

Stehende Ovationen gab es aber auch für Mikhail Smirnov, der seit 25 Jahren die Tennisschule „Top Ten“ leitet und seit Jahren Cheftrainer der Herren ist. „Mikhail ist nicht nur unser Trainer, sondern auch unser bester Freund“, würdigte ihn Marvin Jäger. Smirnov habe Generationen geprägt und stets Werte wie Loyalität und Respekt vermittelt. Als Dankeschön bekam er einen signierten Tennisschläger des russischen Weltklassespielers Andrey Rublev überreicht.

Einer der ältesten Tennisvereine

„Der TV Warendorf ist einer der ältesten Tennisvereine Deutschlands“, sagte Jürgen Eilert als Vizepräsident des Westdeutschen Tennisverbandes (WTV). Zum Vergleich blicke der Deutsche Tennisbund erst auf 119 Jahre und der WTV auf 75 Jahre zurück. Dass Tennis wieder im Trend sei und gerade im Kinder- und Jugendbereich ein starkes Mitgliederwachstum verzeichne, sei der Verdienst des leidenschaftlichen Engagements von Vereinen wie dem TV Warendorf.

Auch Peter Huerkamp als Vorsitzender des Stadtsportverbandes würdigte die starke Nachwuchsarbeit und bezeichnete den TV Warendorf mit seinen über 500 Mitgliedern, davon 215 unter 18 Jahren, als einen „unfassbar zukunftsorientierten Verein“. Doris Kaiser überbrachte als stellvertretende Bürgermeisterin die Glückwünsche von Rat und Verwaltung und kleine Pralinen in Form eines Tennisballes für die Gäste.

Besonders begrüßte Hanns-Jörg Ahmerkamp, der in gewohnt lockerer Form durch den Abend führte, Helmut Schmeichel, Alfred Trüschler und Gernot Seiler. Das Trio blickt zusammen auf 154 Jahre im TV Warendorf zurück und ließ es sich nicht nehmen, mitzufeiern. Nach dem Essen trat die Hip-Hop-Formation „Nova Beatz“ auf und die Partyband „Maraton“ lockte die Tennisspielenden auf die Tanzfläche.