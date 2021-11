Verein vor großen Umbrüchen

Auf die ganz große Bühne zog es Laurenz Sandmann am Donnerstag. Im großen Saal im Theater am Wall begrüßte der Vorsitzende der Altstadtfreunde Warendorf die Mitglieder zur Versammlung. Der Ort erschien in Anbetracht der Besucherzahlen zwar reichlich überdimensioniert, ließ aber reichlich Platz für sichere Corona-Abstände. Und er umrahmte die Versammlung mit dem Charme der 50er-Jahre.

Dabei möchte der Verein nicht altbacken daherkommen. Große Umbrüche kündigte der Vorsitzende in den nächsten Jahren an: „Wir wollen neue Frische, neue Energien hineinbringen.“ Der Verein müsse sich verändern und den Nerv der Zeit fassen, um weiter zu bestehen. Im nächsten Jahr werde sich dies auch in den regulär stattfindenden Vorstandswahlen wiederfinden. Im Rahmen der diesjährigen Versammlung wurde einzig Antonius Kleickmann in den Beirat gewählt.

Antonius Kleickmann im Beirat

Die Aufgaben des Vereins hätten sich über die Jahre erweitert, führte Sandmann aus, das brauche mehr und neues Personal. „Wer an dieser Frischzellenkur mitarbeiten will, ist herzlich willkommen“, rief er zur Mitarbeit auf und lud ein, neue Ideen einzubringen. Als Beispiel nannte er die Rikschas, die seit einigen Monaten Menschen durch die Altstadt fahren.

Nach außen hin sichtbar werden soll die neue Frische der Altstadtfreunde schon Ende des Monats durch eine neue Homepage. Auf der werden auch etliche Möglichkeiten zur Mitarbeit bei den Altstadtfreunden vorgestellt, präsentierte Vorstandsmitglied Cristina Costas Rodrigues den neuen Internetauftritt.

Teil der Landesgartenschau könnte auch der Garten eines Gebäudes an der Klosterstraße werden. Seit 2016 befasst sich der Verein mit der Umgestaltung des Gartens. Im vergangenen Jahr wurde eine Terrasse durch die Vereinsmitglieder abgerissen, die nun denkmalgerecht und barrierefrei durch ein modernes Bauwerk ersetzt werden soll. Dort könnten dann auch Freiluftkonzerte stattfinden. Bis 2026 wolle man auch die historischen Wege des einzigen Warendorfer Gartendenkmals wiederherstellen.

Laurenz Sandmann gab einen ausführlichen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, in dem der Verein 40 Jahre alt wurde.

Beratung von Bauherren

Als eine der Aufgaben des Vereins benannte Sandmann die Beratung von Bauherren, die historische Gebäude in der Altstadt umbauen möchten. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Eigentümern wolle man das Bestmögliche für die Beteiligten erreichen. Sandmann attestierte der Stadtverwaltung eine gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig mahnte er aber auch an, dass die Altstadtfreunde in den vergangenen Monaten an einigen Stellen für die Einhaltung der Gestaltungssatzung eintreten mussten.

Erhard Ziller berichtete vom überraschenden Fund eines Gewölbekellers in der Warendorfer Altstadt. Foto: Andreas Engbert

Handwerklich aktiv sind die Vereinsmitglieder seit Monaten in der letzten sichtbaren Scheune der Altstadt an der Straße Neuenhof. Dort legen sie zur Erforschung und Planung gerade alte Bausubstanz frei. Überraschend wurde dabei ein Gewölbekeller entdeckt, wohl aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.