Vereine halten zusammen

34 Damen- und Ehrengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen teil und kämpften um die beliebte Wanderstandarte. Jubeln konnten am Ende die Schützenmädels aus Füchtorf.

Füchtorf wird der Austragungsort des Kreisehrengardentreffens 2023 sein. Am Sonntag sicherten sich die Schützenmädels Füchtorf die beliebte Wanderstandarte beim 66. Kreisehrengardentreffen, das die Damengarde des Schützenvereins Hinter den drei Brücken in Warendorf ausgerichtet hat.

Groß war der Jubel, als Dreibrückenpräsident Hennes Bußmann die diesjährigen Standartengewinnerinnen nannte. Mit 509 Punkten errang die Ehrengarde Sassenberg in diesem Jahr den Siegespokal, gefolgt von den Schützenmädels Füchtorf (507), der Ehrengarde St. Hubertus Harsewinkel (503) sowie der Ehrengarde Bürgerschützenverein Harsewinkel und der Ehrengarde Gröblingen-Velsen (jeweils 500 Punkte). Erfolgreichster Einzelschütze wurde der Dreibrückenschütze Johannes Schöttler. Präsident Bußmann dankte besonders dem Geschäftsführer Sven Wendel für sein Engagement für das Kreisehrengardentreffen.

Kreisehrengardentreffen in Warendorf 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert 34 Ehren- und Damengarden nahmen am Kreisehrengardentreffen in Warendorf teil. Foto: Andreas Engbert

Landrat Dr. Olaf Gericke ist überzeugt: „Das Kreisehrengardentreffen gehört zum Kreis, wie die Werse und die Ems.“ Und so freute er sich beim Antreten, gemeinsam mit den vielen angetretenen Schützen, dass das Treffen der Ehrengarden aus dem erweiterten Nordkreis am Sonntag nach zwei Jahren Pause wieder in Warendorf stattfand.

Eingeladen hatte die Damengarde des Schützenvereins Hinter den drei Brücken: „Nach unserem Gewinn der Wanderstandarte 2019 mussten wir drei lange Jahre warten“, freute sich Judith Wald, Kommandeurin der ausrichtenden Dreibrücken-Damen, über die zahlreichen angetretenen Schützengarden. Das Kreisehrengardentreffen beweise, dass der nachbarschaftliche Zusammenhalt nicht nur im Verein, sondern auch zu den Nachbarvereinen „das A und O“ sei, befand Bürgermeister Peter Horstmann.

Zweigeteilter Wettbewerb

Zweigeteilt ist der traditionsreiche Wettbewerb der Schützenvereine aus der Umgebung. Bereits am Samstag starteten die Schießwettbewerbe. Jede teilnehmende Gruppe schickte fünf Mitglieder zum Punktschießen auf den Schießstand. Den Höhepunkt des Wettstreits bildete aber unangefochten der Wertungsmarsch im Rahmen des Festumzugs, der in diesem Jahr durch den Warendorfer Norden führte. Unter den Augen der 34 Wertungsrichter – jeder Verein stellt einen davon – und zahlreicher Zuschauer mussten die Formationen auf einem festgelegten Stück auf der Dreibrückenstraße eine möglichst gute Figur machen. Sitzt die Uniform, sind alle Knöpfe zu? Klappt der Gleichschritt? Auch auf die Abstände und die Ausrichtung der Formationen achteten die Wertungsrichter: „Das Gesamtbild muss einfach stimmen“, waren sie sich vor Eintreffen der Schützengarden einig. Durchhaltevermögen verlangte der Wettmarsch auch der Stadtkapelle ab, die bis alle Garden vorbeigezogen waren, durchgängig den „Petersburger Marsch“ zum Besten gab. Im Anschluss an den Marsch rauchten dann die Köpfe bei der Auswertungskommission, die im HOT tagte und penibel die Punkte alle Bewertungsbögen zusammenrechnete. Unterdessen vertrieben sich die angetretenen Schützen die Zeit mit einem gemütlichen Beisammensein mit guter Laune auf dem Festplatz an den Kleinspielfeldern.