In zahlreichen Ländern dieser Welt werden Christen verfolgt – eine Ausstellung in der Kirche St. Johannes Evangelist beleuchtet die Situation der Christen in diesen Ländern – kurze Texte und Bilder vermitteln Informationen zu diesem Thema.

„Verfolgte Christen weltweit“, so lautet der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 27. November in der Sassenberger Kirche St. Johannes Evangelist gezeigt wird. Bei der Eröffnung tobte draußen der Allerheiligenmarkt und drinnen herrschte Ruhe und Besinnlichkeit. Diplom-Theologe und Journalist Stefan Stein vom Hilfswerk „Kirche in Not“ erklärte die Situation der verfolgten Christen. Der Referent des Hilfswerks war extra aus München angereist und erzählte von Not und Leid. „Wir wollen mit der Ausstellung auf die Lage von benachteiligten oder verfolgten Christen aufmerksam machen und möchten den Stimmlosen eine Stimme geben“, so Stefan Stein. Die Hilfe für die verfolgte Kirche ist die Kernaufgabe von Kirche in Not.

Die Ausstellung zeigt in Aufstellern, auf denen kurze Texte und Bilder mit 14 kurzen Porträts der Brennpunktländer zu sehen sind, wo die Christenverfolgung besonders problematisch ist. Sie stellt aber auch vor, wie Christen trotzdem treu zum Glauben stehen und das kirchliche Leben in den jeweiligen Ländern blüht. „Wir helfen, wo die Kirche in Not ist und unterstützen 5000 Projekte in 130 Ländern der Welt“, bemerkte Stefan Stein. Besonders in Afrika sei die Lage schwierig. „Da gibt es Christen und Muslime. Es herrscht Gewalt und Terror. Anschläge sind Alltag“, so Stein und fügt an, das gelte in Nigeria, das mit rund 190 Millionen Einwohner das bevölkerungsreichste Land Afrikas sei. Es gebe jeweils ungefähr 46 Prozent Christen und Muslime. Auch die Situation in Pakistan, Burkina Faso, den Irak und China nimmt die Ausstellung ins Visier.