Verkaufen für den guten Zweck

Trödel verschiedener Art wie beispielsweise Kleidung, Bücher, Spielzeug, CDs, Schallplatten, Porzellan oder Kindererstausstattungen werden beim Trödeltreff der Sri-Lanka-Hilfe am Samstag angeboten. Der Erlös ist für Projekte der Schwestern vom Guten Hirten in Sri Lanka gedacht.

Zum Waisenhaus in Najakakanda vor den Toren von Colombo gehört auch ein Kindergarten, in dem die Kinder gefördert werden.

„Wir brauchen dringend finanzielle Mittel, deswegen hoffen wir sehr, dass der Trödeltreff am Wochenende ein Erfolg wird“, so Elisabeth Wiengarten von der Sri-Lanka-Hilfe Warendorf/Beelen in einer Pressemitteilung. Am kommenden Wochenende findet der Trödeltreff im Pfarrheim St. Josef in Warendorf statt (Ecke Holtrupstraße/Dreibrückenstraße). Am Freitag (13. Januar) besteht von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, gut erhaltene Sachspenden abzugeben und am Samstag (14. Januar) von 9 bis 13 Uhr ist Verkaufszeit.

„ Es ist alles eine große Katastrophe, die teilweise unbemerkt geschieht. “ Elisabeth Wiengarten, Orga-Team Sri-Lanka-Hilfe

„Wir fangen eine Stunde später am Samstag an, weil wir glauben, dass dies unseren Kunden besser passt“, so Maria Kampelmann vom Orgateam. Kleidung für Mann, Frau und Kind in jeder Größe, Hausrat, Bücher, Spielzeug, CDs, Schallplatten, Porzellan, Besteck, Handtücher, Kinder- und Jugendbetten, Bett- und Tischwäsche, Kindererstausstattungen – und vieles mehr wird zu Schnäppchenpreisen für den guten Zweck angeboten. Eben diese Gegenstände werden auch gesucht. Ohne jeglichen Verwaltungsabzug geht der Reinerlös zu den Projekten der Schwestern vom Guten Hirten nach Sri Lanka. „Das ist uns sehr wichtig. Alle Kosten, die entstehen, wie für Briefmarken, Fahrtkosten usw. tragen unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer selbst“, so Elisabeth Wiengarten.

Schwere Nahrungsmittelknappheit

Sie berichtet auch, dass sie durch das Gespräch mit den Ordensschwestern und aus den Nachrichten weiß, dass seit vielen Monaten die Bevölkerung in Sri Lanka unter schwerer Nahrungsmittelknappheit leidet und Schwierigkeiten hat, Zugang zu medizinischer Versorgung zu finden. „Wir wissen von unseren Schwestern, dass oft bis zu 17 Stunden am Tag der Strom nicht funktioniert. Kühlschränke fallen aus, Wasser kann nicht aus den Brunnen gefördert werden und vieles mehr. Es ist alles eine große Katastrophe, die teilweise unbemerkt geschieht. Wir sind froh, dass einige Nachrichtenteams inzwischen darüber berichten“, so Elisabeth Wiengarten. „Wir brauchen wirklich dringend Geld, auch für lebensnotwendige Medikamente und Vorsorge für die Kinder in den Waisenhäusern und für arme Familien, die von unseren Schwestern betreut werden“, so Maria Kampelmann, die auch berichtet, dass die Schwestern selbst schon teilweise auf Nahrung verzichten, damit die Kinder mehr zu essen bekommen.

Von dem Geld aus Warendorf und Beelen werden Lebensmittel für die ganz armen Familien gekauft und verteilt. Aber gegen den Hunger ist es nur ein Tropfen auf den so genannten heißen Stein, wissen die Verantwortlichen. Foto: Sri-Lanka-Hilfe

Medikamente fehlen

Dazu greift gerade das schlimme Dengue-Fieber verstärkt um sich und Medikamente fehlen an allen Ecken und Kanten. „Bitte kommen Sie, bringen Sie uns gute Sachspenden am Freitag und kommen Sie Samstag und schauen, ob Sie etwas gebrauchen können, was wir anbieten“, so die beiden Frauen. Wer noch Fragen hat oder das Spendenkonto für dringend benötigte Geldspenden erfahren möchte, kann sich unter der Rufnummer 02586/970034 bei Elisabeth Wiengarten sowie bei Maria Kampelmann unter 02588/574 melden. Infos zum Spendenkonto und laufend gibt es auch Informationen unter www.sri-lanka-projekt.de.