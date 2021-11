Verkaufsoffener Sonntag am 5. Dezember – vorerst

Verkaufsoffener Sonntag am 5. Dezember? Ja. Aber endgültig ist das nicht. Wegen Corona.

Wie weihnachtlich es in der Innenstadt wird, hängt auch dieses Jahr von Corona ab.

Es bleibt beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember. Erst einmal. Denn coronabedingt könnte ihm die Basis entzogen werden, wenn auch das Weihnachtswäldchen nicht stattfinden sollte.

Gleich nach der freudig-feierlichen Bekanntgabe der Wahl von Cornelia Lindstedt als neue Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin wurde Peter Horstmann Donnerstag im Rat ernst. Auch aus dem Josephs-Hospital wisse man, dass dort in der großen Mehrzahl nicht gegen Corona geimpfte Menschen intensiv behandelt werden. Der Bürgermeister bat die Ratsmitglieder, allen ihnen bekannten Menschen, die ebenfalls noch keine Impfung haben, wenigstens zu einem Gespräch mit ihrem Arzt zu raten.

Dann kam er auf die aktuellen Reaktionen der Stadt auf die Infektionslage: Der Empfang der Olympiasieger wird abgesagt, 2022 nachgeholt. Dasselbe gelte für den geselligen Teil der Weihnachts-Ratssitzung. Wegen des Neujahrsempfangs sei noch nicht zu Ende überlegt.

Auch in Bezug auf das Warendorfer Weihachtswäldchen liefen noch Planungen, wie man den Budenzauber noch veranstalten könne, ohne jemanden mehr zu gefährden als nötig. Vielleicht ohne Gastronomie, ohne Glühwein? „Nur Kunsthandwerk wäre dann wie Einzelhandel unter freiem Himmel“,

deutete Horstmann schon einmal die mögliche Bedeutung für den verkaufsoffenen Sonntag an, den der Rat zwar beschoss, der aber durchaus wieder kassiert werden könnte, wenn das Weihnachtswäldchen im Grunde keins wäre. Insofern gab es keinen neuen Sachstand: Es kann noch sein, dass das WWW stattfindet, eine kurzfristiger Absage ist fast genauso wahrscheinlich. Horstmann gab zu bedenken welches Signal es sei, einen Weihnachtsmarkt zu haben., während sich in zwei, drei Wochen vielleicht täglich bundesweit 150 000 Menschen mit Covid-19 ansteckten. Der Rat könne sicher sein, dass das Thema derzeit „für rauchende Köpfe“ in der Verwaltung sorge und man sich die Entscheidung nicht leicht machen werde. Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann ergänzte mit der Warendorfer Sieben-Tage-Inzidenz um die 250.

Den „Verkaufsoffenen“ beschloss der Rat mit einer Mehrheit von 39 Ja-Stimmen gegen zwei Enthaltungen und sechsmal Nein.