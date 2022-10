Verkaufsstart für TuS-Adventskalender

Im vergangenen Jahr war der TuS-Adventskalender bereits 14 Tage nach Verkaufsstart ausverkauft - jetzt geht er in eine Neuauflage, und der Verkauf startet am Stand des TuS zum Freckenhorster Herbst.

Der vom Förderkreis des TuS Freckenhorst, mit Unterstützung der Freckenhorster Werbegemeinschaft, der Volksbank Münsterland Nord eG und der Tischlerei Stefan Friehe, angebotene Adventskalender geht wieder an den Start.

Die nunmehr neunte Auflage mit 1250 Stück kann traditionell erstmals am Samstag und Sonntag (8. und 9. Oktober) auf dem Freckenhorster Herbst, am Stand des TuS Freckenhorst (Ecke Warendorfer Straße/Gänsestraße), zum Preis von fünf Euro erworben werden.

In den Tagen danach ist der Kalender auch bei den Firmen Minke, Kieskemper, Murrenhoff, Averhoff, und Reeken erhältlich. „Die Tatsache, dass der Kalender, mit seinen 108 gespendeten Preisen im Gesamtwert von über 5000 Euro, 14 Tage nach dem letztjährigen Verkaufsstart ausverkauft war, unterstreicht seine Attraktivität“, heißt es in einer Pressenotiz des TuS-Förderkreises. Vom 1. bis zum 24. Dezember können täglich hochwertige Sachpreise, wertvolle Gutscheine, Bargeld und vieles mehr gewonnen werden. Die Gewinnerlose werden täglich in der örtlichen Presse, auf der Internetseite und in der App des TuS sowie auf der Facebook-Seite des Förderkreises veröffentlicht.

Mit dem Erlös aus dem Kalender-Verkauf wird die Jugend des TuS Freckenhorst unterstützt.