Vermisste Frau tot geborgen

Die im Februar als vermisste gemeldete Warendorferin ist tot. Der Körper der Seniorin war bereits am 23. April von Wassersportlern in der Ems in Höhe Raestrup gefunden worden. Erst am Montag erhielt die Polizei aber das Ergebnis des nötigen DNA-Tests, der die Identität der Vermissten klären konnte.

Laut Polizeimitteilung hatten Kräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam geborgen. Jetzt steht fest: Es handelt sich um die 78 Jahre alte Warendorfer Seniorin, die seit dem 21. Februar vermisst worden war. Die Fahndung nach der Frau – die Polizei hatte damals mit einem Foto um Hinweise gebeten – ist eingestellt. Sie war zuletzt lebend am Abend des 21. Februar gegen 19 Uhr am Zuckertimpen gesehen worden. Hinweise auf einen fremdverschuldeten Tod haben sich nicht ergeben.