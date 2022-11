Das Thema Mitgliederbeteiligung will der CDU-Stadtverband in Hinblick auf die Kommunalwahl 2025 neu angehen.

Zu einer Mitgliederversammlung mit anschließender Diskussion lud der CDU-Stadtverband nach Einen ein. Kurz, jedoch laut Pressemitteilung der Partei nicht inhaltslos, berichtete die Vorsitzende des Stadtverbandes, Marija Ruzhitskaya, dabei von zwei Wahlkämpfen, intensiven Diskussionen über die Ausrichtung der Partei vor Ort, auf Landes- und Bundesebene und wagte einen Ausblick auf die Kommunalwahl 2025.

„Die Bundespartei hat durch die Wahl des Parteivorsitzenden und dem Grundsatzprogramm-Prozess bereits vorgemacht, wie Mitgliederbeteiligung neu aufgelegt werden kann. Wir werden uns hieran ein Beispiel nehmen, wenn wir uns in den nächsten Jahren damit beschäftigen, mit welchem Programm und welchen Kandidaten wir die Kommunalwahl 2025 bestreiten möchten“, wird Ruzhitskaya in einer Pressemitteilung zitiert.

Anschließend berichtete Daniel Hagemeier aus Düsseldorf. Mit der neuen schwarz-grünen Koalition konnten bereits wichtige Projekte, zum Beispiel im Bereich Sportstätten-Förderung, umgesetzt werden. Gesundheitspolitisch kritisierte Hagemeier, dass der Bund die Hoheit über Corona-Regeln einfach habe fallen lassen – während andere Bundesländer die Regeln bereits lockern, folge NRW noch den Empfehlungen vom RKI.

Langfristig Versorgungssicherheit sicherstellen

Nach der kurzen Versammlung folgte eine intensive Debatte zum Thema „Versorgen uns unsere Versorger? Sicherheit in unsicheren Zeiten durch unsere Wirtschaft vor Ort.“ Die Gäste diskutierten mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Ulrich Butterschlot und dem Agrarpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Markus Höner. Beide waren sich einig: „Ja, unsere Versorger versorgen uns. Mit Sicherheit noch in diesem Winter.“ Langfristig müsse man sich jedoch die Frage stellen, wie man die Versorgungssicherheit vor Ort sicherstellen kann. „Wenn ich nach der Wärme- und Energieversorgung in der Zukunft gefragt werde, dann wünsche ich mir natürlich, dass ein wesentlicher Anteil für Warendorf im Jahr 2030 aus Emswasser generiert wird“, sprach Butterschlot auch die aktuelle Diskussion um den Standort für die Wärmeerzeugung auf der Brinkhausbrache an. Sorgen hatte auch Markus Höner, wenn es um lokalen Strom ging – mit Hinblick auf den dadurch entstehenden Flächenverbrauch. Höner plädierte dafür, politisch noch weiter Anreize zu schaffen, zum Beispiel, um Solaranlagen auch in Altstädten zu ermöglichen.

Milte im Bereich Wärme autark

Ruzhitskaya wies darauf hin, dass Milte bereits jetzt in der Lage sei, sich im Bereich Wärme autark zu versorgen, nämlich über Biogas. „Wenn auf dem Trecker stehen würde ,hier fährt deine Wärme‘“, würde dies auch in der Bevölkerung noch mehr akzeptiert werden“, so Höner. Und auch die Fragen der Zuschauer waren praktischer Natur: Wie werden Solaranlagen noch rentabler? Was passiert bei einem Black Out? Ist ein bereits im November beleuchteter Weihnachtsbaum noch angemessen? Es wurde deutlich, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt aktuell besonders strapaziert werde.