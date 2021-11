Verstärkung für die Landjugend

Die Landjugend in Vohren freut sich über 15 neue Mitglieder. Die kommen auch aus umliegenden Orten.

Auch in diesem Jahr hat die Landjugend Vohren wieder Verstärkung bekommen. 15 Neumitglieder konnten am „Neuaufnahmeabend“ im Landjugendraum in Vohren begrüßt werden.

In einem kleinen Gottesdienst, gestaltet von Pastor Lenfers, wurde den „Neuen“ je ein Mitgliedspass und ein Landjugendanstecker überreicht. Bemerkenswert ist, dass eine Vielzahl der neu Beigetretenen auch aus den umliegenden Orten kommt.

Aufgenommen wurden in diesem Jahr Julia Herte, Vanessa Erdmann, Moritz Mennemann, Lara Mennemann, Marleen Wilmer, Malte Schellhammer, Sylvie Kunstleve, Tim Johantervage, Rieke Kuckelmann, Dominik Zellerröhr, Hanna Esterhues, Gina Dütting, Benjamin Klak, Ilka Jungemann und Mia Buhne.