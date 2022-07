Versuchter Raub auf Spielhalle

Der Täter geht auf die Aufsichtsperson in der Spielhalle zu und deutet an, in seiner Jackentasche eine Waffe zu haben. Ohne ein Wort zu sagen, deutet er mehrfach auf die Kasse.

In der Nacht zu Freitag um 0.50 Uhr betritt eine unbekannte männliche Person in Warendorf eine Spielhalle am Affhüppen Esch. Der Täter geht auf die Aufsichtsperson zu und deutet an, in seiner Jackentasche eine Waffe zu haben. Ohne ein Wort zu sagen, deutet er mehrfach auf die Kasse. Als die Aufsicht ihm mitteilt, dass die Kasse gesichert sei, tritt er näher und versucht sie selbstständig zu öffnen. Als dies fehlschlägt, verlässt er ohne Beute die Spielhalle und flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 175 cm groß, stabile Statur, war zum Zeitpunkt der Tat komplett vermummt und trug eine große Jacke, ähnlich einem Parka. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am gestrigen Abend im Bereich des Affhüppen Eschs geben? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Warendorf

0 25 81/60 03 32 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.warendorf.de erbeten.