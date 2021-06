Verträgt sich Geige mit Spanisch?

Zieht die Volkshochschule mit unter das Dach der Schule für Musik an der Hermannstraße? Die Stadt arbeitet an einem Raumkonzept für das Alte Lehrerseminar, in dem die VHS aktuell mit dem Bauamt und dem Abwasserbetrieb untergebracht ist. Die Bauverwaltung braucht mehr Platz. Die Container sind nur eine Zwischenlösung.

Die Problematik ist bekannt: Die Bauverwaltung und der Abwasserbetrieb im Alten Lehrerseminar an der Freckenhorster Straße brauchen mehr Platz. Büros platzen aus allen Nähten. Bereits angemietete Büro-Container auf dem Außengelände schaffen zwar kurzfristig mehr Platz, sind aber keine Dauerlösung. Deshalb arbeitet die Verwaltung zurzeit an einem Raumkonzept fürs Alte Lehrerseminar. Nach Informationen unserer Zeitung wird hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert, ob die Volkshochschule mit unter das Dach der Schule für Musik an der Hermannstraße/Kleine Straße (früheres Hauptschulgebäude) ziehen kann. Dazu heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters: „Bezüglich der Raumsituation im Alten Lehrerseminar werden aktuell Gespräche geführt und denkbare Konzepte ergebnisoffen diskutiert. VHS-Direktor Zurbrüggen und Bürgermeister Horstmann sind an diesen Gesprächen direkt beteiligt. Der Raumbedarf der Bauverwaltung ist unverändert hoch. Dies zeigt sich nicht zuletzt an den aktuell genutzten Containerlösungen.“