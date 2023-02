Verwaltung zieht ins Logistikzentrum am Groneweg

Nachdem Ende des Jahres 2020 bereits Lager und Logistik des Möbelherstellers Niehoff in den Neubau am Groneweg umgesiedelt wurden, folgten in den vergangenen Tagen die Beschäftigten der Verwaltung.

Verwaltung zieht ins neue Logistikzentrum am Groneweg in Freckenhorst Umzug

Die 10.000 Quadratmeter große, 2020 fertiggestellte Halle, sah von Anfang an Büroflächen vor, die jedoch erst im letzten Jahr komplett ausgebaut wurden. Das Ergebnis ist laut Pressemitteilung der Firma eine helle und moderne Bürofläche, die sich über 114 Meter oberhalb der Lagerhalle erstreckt. „Ziel war es, den Umzug der gesamten Firma möglichst reibungslos zu gestalten und nicht an allen Ecken gleichzeitig Baustellen zu eröffnen“, begründet Inhaber Bernd-Theo Niehoff das zweistufige Vorgehen.

Die Freude bei den rund 30 Mitarbeitern sei laut Firmenangaben groß gewesen. Die tageslichtdurchfluteten und modern eingerichteten Büros schaffen demnach eine angenehme Arbeitsumgebung, die sowohl konzentriertes Arbeiten als auch Teamwork ermöglichen. Höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle und Leuchten, die sich automatisch an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassen, sorgen für ein verbessertes Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Das Highlight sei definitiv der großzügige Aufenthaltsbereich mit moderner Küche, in dem sich eine entspannte Mittagspause verbringen lasse. Und wenn es doch einmal besonders stressig wird: Ein Blick auf Nemo und Co. im großen Meerwasseraquarium soll den Trubel kurz vergessen lassen.

Buchhaltung folgt in den nächsten Wochen

In den nächsten Wochen wird auch die Buchhaltung zu den Kollegen am Groneweg stoßen. Die Abteilung erhält eigene Büros in einem Nebengebäude, in dem zurzeit die letzten Vorbereitungen getroffen werden. „Wir freuen uns darauf, wieder alle Mitarbeiter an einem Ort versammelt zu wissen. Das vereinfacht viele Abläufe und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft“, ist sich Niehoff sicher.

Das nun bald leerstehende Gebäude an der Schlosserstraße soll vermietet werden. „Die Schlosserstraße war lange Zeit unser Zuhause und wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Nachbarn dort bedanken“, betont Niehoff. Nun aber sei es Zeit für ein neues Kapitel bei Niehoff Sitzmöbel.