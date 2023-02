Wie der Warendorfer Veli Firtina das Erdbeben in der Türkei erlebt hat

Warendorf/Pazarcik

Der Warendorfer Veli Firtina ist in Pazarcik geboren. In der türkischen Kleinstadt in der Provinz Kahraman Maras richtete das Erdbeben wie an vielen anderen Orten schwere Verwüstungen an. „Mein Cousin ist unter den Trümmern gestorben“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion und ringt mit den Tränen.

Von Joachim Edler