VHS-Zweckverband kommt gut durch die Pandemie

Doris Kaiser gratulierte VHS-Direktor Rolf Zurbrüggen (l.) zur Wahl zum Vorsitzenden des WDR-Rundfunkrates. VHS-Zweckverbandsvorsteher Josef Uphoff schloss sich den Glückwünschen an.

Bevor Doris Kaiser am Mittwoch in die Tagesordnung der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes einstieg, gratulierte sie VHS-Direktor Rolf Zurbrüggen mit einem Blumenstrauß zur Wahl zum Vorsitzenden des WDR-Rundfunkrates (WN berichteten bereits).

Zweckverbandsvorsteher Josef Uphoff stellte den Jahresabschluss für 2020 vor. Geplant hatte der Verband, dem die Städte Warendorf, Telgte und Sassenberg sowie die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen angehören, mit einem Defizit von 33 122 Euro. Stattdessen wurde ein Überschuss von 147 397 Euro erzielt – eine Verbesserung um 180 519 Euro.

„Und ich glaube wir haben auch für 2021 keinen Tiefschlag hinsichtlich der Ertragslage zu erwarten“, sagte Uphoff und stellte in Aussicht, dass die eigentlich für 2022 geplante Erhöhung der Verbandsumlage um 15 000 Euro ausgesetzt wird. Sie beläuft sich somit wie 2021 auf 270 000 Euro. In den Jahren 2019 und 2018 hatte sie 255 000 Euro betragen.

Normalbetrieb frühestens ab Januar 2023

„Ich schätze, dass ein Normalbetrieb frühestens ab Januar 2023 möglich ist. Aber wer kann das in der jetzigen Pandemie-Situation schon verlässlich vorhersagen“, sagte Rolf Zurbrüggen.

Der VHS-Direktor bilanzierte das Jahr 2020 auf der 114. Verbandsversammlung der VHS am Mittwoch. Er nutzte die Gelegenheit, den Vertretern der Zweckverbandskommunen Warendorf, Telgte, Sassenberg, Everswinkel, Ostbevern und Beelen die besondere Lage der Schule darzustellen. Der Start des Frühjahrssemesters 2021musste inzidenzbedingt viermal verschoben werden, ehe es schließlich wegen Bundesnotbremse komplett abgesagt wurde.

Ausgefallen sind mehrere Kulturveranstaltungen, darunter ein Folkkonzert, ein Chansonabend und eine Lesung mit dem Journalisten Hajo Seppelt („Feinde des Sports“), der durch seine Reportage über Doping im russischen Leistungssport internationale Anerkennung erlangt hat. „Wir wollen die Einzelveranstaltungen möglichst nachholen. Der Besuch von Hajo Seppelt ist für März 2022 geplant“, sagte Zurbrüggen, der für das Corona-Jahr 2020 dennoch eine positive Bilanz zog.

Trotz Pandemie mehr als 10 000 Unterrichtsstunden

Insgesamt wurden trotz Pandemie etwa 10 673 Unterrichtsstunden (2019: 17 304) realisiert. Die Veranstaltungen verzeichneten 8155 Teilnehmer (2019: 11 697), davon 2732 Teilnehmer (2019: 5136) an Einzelveranstaltungen. Darunter waren 38 Integrationskurse (2019: 57) und ein Deutschkurs für vietnamesische Krankenschwestern, der in Kooperation mit dem Josephs-Hospital stattfand. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Hospital wollen wir im Bereich der Gesundheitsvorträge fortsetzen“, sagte Zurbrüggen.

Darüber hinaus sei die ungewöhnliche Lage auch eine Chance für alle Einrichtungen des Deutschen Volkshochschulverbandes. Er sieht die VHS als eine Moderatorin in der „Post-Corona-Frage“, der Frage also, wie das Leben in den Gemeinden nach Ende der Pandemie neu gestaltet werden kann.

Notwendige digitale Transformationsprozesse sind durch die Pandemie in Gang gesetzt worden, die es weiter zu verfolgen gelte. Die Volkshochschulen reagierten etwa mit der Initiation der Online-Vortragsreihe „vhs.wissen live“, die weiter laufen wird.

Auftaktveranstaltung mit Wendelin Haverkamp

Diese Alternativen zu klassischen Veranstaltungen seien besonders im Angesicht der unterschiedlichen Ansprüche potenzieller Teilnehmer wichtig, je nachdem, ob Kurse und andere Angebote für sie nun besser digital, in Präsenz oder in einer Mischung aus beidem abgehalten werden.

Der Start ins Herbstsemester unter Pandemiebedingungen bedeutete reduzierte Teilnehmerzahlen bei jedem der 211 Kurse und jeder der 56 Einzelveranstaltungen. In 45 Auftragsmaßnahmen wurden für 1000 Schülerinnen und Schüler Potenzialanalysen durchgeführt.

Zu den Höhepunkten des Frühjahrssemesters 2022 zählen die Auftaktveranstaltung mit Wendelin Haverkamp am 20. Januar, die Krimi-Lesung mit Roland Jankowski am 12. Februar und das literarische Konzert „Mein Leben mit Mozart“ mit Holger Blüder am 12. März.