Videodreh im Emsseepark

Bei strahlendem Sonnenschein konnte Younes Greßhake im Emsseepark sein erstes Musikvideo drehen. Mehr als zehn Drehstunden hatten das Team im Kasten, um daraus entsprechend das Video zusammen zu schneiden.

Bei „Positive Vibes“ ist der Name Programm: Mit dem Song möchte Greßhake gute Laune verbreiten. Gerichtet ist er insbesondere an seine Freunde. „Während der Pandemie war ich oft alleine und wir konnten uns einfach nicht treffen. Davon inspiriert habe ich mir einfach überlegt, was ich mir nach Corona wünsche“, beschreibt der Hobbymusiker. Sein klarer Wunsch ist mehr Normalität, wie vor Corona und das vieles wieder möglich ist. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht dabei das Treffen mit Freunden.

Während das Lied eigentlich auf Deutsch ist, läuft der Refrain in Englisch. „Ich singe ,Spread love in the air‘ und genau das meine ich auch. Es gibt überall zu viel Hass auf der Welt“, erzählt der 19-Jährige. Am 9. Juli wird das Lied unter anderem auf Spotify und Amazon Music erscheinen. Parallel dazu wird dann das Video auch erst hochgeladen.

Derzeit ist Greßhake noch komplett solo unterwegs: ohne Label oder Kamerateam. Entsprechend drehte er das Low Budget Video mit Hilfe von Freunden und Familie. Als Komparsen standen Julian Schmidt-Kaehler und Leonie Gürke mit vor der Kamera. Gezeigt werden alltägliche Szenen und Dinge, die mit den Lockerungen nach Corona wieder möglich sind.

Ganz auf die Musik setzen möchte Greßhake allerdings nicht. Im September beginnt er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. „Ich möchte eine solide Ausbildung. Musik wird immer ein Teil meines Lebens sein“, betont Greßhake. Als neuer Musiker habe man es immer schwer, durch Corona noch viel mehr. Sich am Markt zu platzieren seie nahezu unmöglich. Selbst die kleineren Auftritte in Warendorf, unter anderem im Freibad, konnten wegen der Pandemie in den letzten Monaten nicht stattfinden.

Ob in diesem Jahr noch Auftritte realisiert werden können, ist ungewiss. Daher arbeitet der Warendorfer vorerst an weiteren Liedern, um ein ganzes Album zusammen zu stellen.