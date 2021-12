Viel Platz für den Offenen Ganztag

Die Everwordschule wird baulich erweitert, um dem gestiegenen Bedarf an Plätzen in der Offenen Ganztagsschule nachkommen zu können. Das bisherige Gebäude sowie der Fahrradständer und der Verwaltungstrakt werden abgerissen und durch größere Neubauten ersetzt.

Die Everwordschule benötigt mehr Platz für die Offene Ganztagsschule (OGS). Darum wird es schon bald zu einer baulichen Erweiterung kommen. „Die Planungen sind schon recht konkret“, freut sich Schulleiter Guido Stricker. „Wir sind uns sicher, dass die OGS durch einen Neubau auf eine neue Basis gestellt wird“, erklärt Udo Gohl von der Stadt Warendorf.

Derzeit werden rund 95 Schüler im offenen Ganztag betreut, dabei war der ursprüngliche Gruppenraum im ehemaligen Schulkindergarten nur für 25 Kinder ausgelegt. Seit dem Schuljahr 2007/08 bietet die Everwordschule die OGS an, und der Bedarf ist stetig gestiegen. Darum wurden die Räume der Hausmeisterwohnung und die eigene Sporthalle als Bewegungsraum dazugenommen. „Für die pädagogische Begleitung und für die Aufsicht ist dieses Provisorium nicht ideal“, sagt Udo Gohl.

Die Problematik ist schon länger bekannt, und darum wurde auch bereits im Oktober 2020 ein Architektenwettbewerb gestartet, an dem über 100 Architekten teilnahmen. 15 kamen in die engere Auswahl und reichten ihre Entwürfe ein. Ein Preisgericht wählte am 7. Juni 2021 gleich zwei Gewinner aus. „Wir haben uns dann mit beiden Siegern noch einmal getroffen und dann unter wirtschaftlichen Aspekten entschieden“, berichtet Udo Gohl. Die Entscheidung fiel dann im November im Stadtentwicklungsausschuss, und so wird das Büro Bock Neuhaus aus Coesfeld den Neubau gestalten.

„In der Woche vor Weihnachten haben wir uns jetzt zusammengesetzt und die weiteren Schritte abgestimmt“, sagt Guido Stricker. Es werde nun regelmäßige Treffen geben, um alles Weitere zu besprechen. Der ehemalige Schulkindergarten, der derzeit noch als Gruppenraum, Mensa und Leitungsbüro genutzt wird, ist abgängig und wird abgerissen. Das gilt auch für den Fahrradständer, der den kleinen Schulhof begrenzt.

An gleicher Stelle wird dann über Eck um den kleinen Schulhof herum ein moderner Neubau entstehen. Er wird einen großen Raum für die Übermittagsbetreuung, fünf Gruppenräume á 64 Quadratmeter, einen Mitarbeiterinnenraum, einen Besprechungsraum und ein Leitungsbüro für die OGS sowie eine Innentoilette für die Kinder bieten. Insgesamt werden Räumlichkeiten auf rund 500 Quadratmetern entstehen. Allein die Mensa wird 150 Quadratmeter groß sein und damit so groß wie die derzeitige OGS. Im großen Speiseraum können dann rund 50 Kinder gleichzeitig versorgt werden, und da die Kinder im Schichtsystem nach der vierte, fünften oder sechsten Stunde kommen, können insgesamt 150 Kinder hier essen.

Zwei der Gruppenräume können zudem durch Raumteiler halbiert werden. „Die Räume sollen möglichst flexibel und multifunktional nutzbar sein“, wünscht sich der Schulleiter.

Auch im Außenbereich wird sich einiges tun, denn der Lehrerparkplatz soll zu einem kleinen Garten werden und bietet auch Platz für eine potenzielle Erweiterungsfläche, für den Fall, dass der Bedarf noch größer werden sollte.

Doch nicht nur die OGS wird runderneuert, sondern auch der gesamte Verwaltungstrakt, der ebenfalls an den kleinen Schulhof angrenzt. Hier hat sich ebenfalls ergeben, dass ein Abriss und Neubau günstiger ist, als eine Sanierung. Betroffen sind dabei auch der Musikraum und ein Klassenraum, aber diese Lücken können durch Kapazitäten im Bestandsgebäude geschlossen werden. „Diese Lösung ist einfach wirtschaftlicher“, sagt Stricker. Im Zuge dieses Neubaus wird auch der Haupteingang zur Schule auf die gegenüberliegende Seite verlegt, aber der bisherige Eingang vom Schulhof aus bleibt erhalten, so dass die Everwordschule künftig von zwei Seiten betreten werden kann. Erhalten bleibt auch der überdachte Teil vor dem bisherigen Haupteingang.

Die Everwordschule ist neben der Josefschule die größte Grundschule in Warendorf. Rund 300 Kinder werden hier derzeit beschult, und es ist absehbar, dass die Schule auch künftig dreizügig fahren wird. Da es ab dem Jahr 2026 einen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz gibt, ist der aktuelle Zeitplan gut gewählt. „In 2022 werden die Bauanträge gestellt und die Bauaus­schreibungen in die Wege geleitet“, erklärt Gohl. Der Hauptteil der Arbeiten soll dann in 2023 erfolgen, und das Ziel ist es, Mitte 2024 mit der Baumaßnahme fertig zu sein. „Es stellt sich noch die Frage, ob wir alles in einem Rutsch oder nacheinander machen werden. Außerdem müssen wir dann schauen, wie eine Zwischenlösung aussehen kann. Eventuell brauchen wir eine Containerlösung“, sagt Guido Stricker. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme sind nach derzeitigem Stand mit 2,6 Millionen Euro im Haushalt eingeplant, die in drei Chargen abgerufen werden. In 2022 werden dies zunächst die Planungskosten sein.