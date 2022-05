Viele Einwendungen gegen „Neue Ems“

In Richtung André-Marie-Brücke soll die Neue Ems hier fließen – mit mehr Abstand zur Baureihe rechts. Der Emssee (o. l.) soll am linken Bildrand entlang Teil der Neuen Ems werden. Dagegen haben Anlieger der Milter Straße etwas.

Keine Neubewertung der „Warendorfer Position“. Weder Alternativprüfungen zur Planung der Emsinsel noch zur Frage einer Bebauung – die „Neins“, die die Verwaltung den Mitgliedern des Rats und seiner Gremien empfiehlt, ist noch etwas länger. Der Stadtentwicklungsausschuss eröffnet jetzt die Beratungsrunde; nach dem Ausschuss für Umwelt und Mobilität steht das Thema „Neue Ems Ost“ mit zahlreichen Anträgen auf Änderungen in der Planung auch noch auf der Tagesordnung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Der Rat hat dann das vorerst letzte Wort in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 23. Juni (Donnerstag).