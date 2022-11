Viele Impulse über den WartsApp-Adventskalender

Jeden Tag im Advent ein neuer Impuls – eine kurze Geschichte, ein schneller Song, ein Gedankenbild. Mit dieser Art, die Zeit bis zum Weihnachtsfest zu gestalten, rückt der Gedanke an den Sinn von Weihnachten vielleicht wieder deutlicher in den Blick.

Ulrich Hagemann (r.), Pastoralreferent in St. Laurentius und Johannes Lohre, Pastoralreferent aus St. Marien und Johannes in Sassenberg freuen sich schon jetzt auf den digitalen Adventskalender

„WartsApp“: Eine Kunstwort, gemischt aus „Wart‘s ab!“ und dem Messenger-Dienst „WhatsApp“ – so heißt der digitale Adventskalender, der von den Pastoralreferenten Ulrich Hagemann (Warendorf) und Johannes Lohre (Sassenberg / Füchtorf) gemeinsam mit weiteren Kollegen gestaltet wird und der den Alltag bis Weihnachten bereichern soll. „Wie ein ,richtiger‘ Adventskalender gibt es ein Angebot vom 1. bis zum 25. Dezember, jeden Morgen neu, nur eben nicht als Schokolade hinter einem Türchen, sondern digital per Nachricht über den bekannten Nachrichtendienst“, wird in einer gemeinsamen Pressenotiz der Pfarrgemeinden St. Laurentius und St. Marien-St. Johannes erläutert. 24 Impulse direkt aufs Handy sollen die Teilnehmenden der Aktion „WartsApp“ auf Weihnachten vorbereiten. Die einzige Voraussetzung für Smartphone-Nutzer: Sie müssen über den Nachrichtendienst WhatsApp verfügen.

„Bei mir ist bislang vom nahenden Advent noch gar nichts zu spüren“, sagt Hagemann. „Da kann es gut tun, jeden Tag einen hoffnungsvollen Gedanken mit auf den Weg zu bekommen“, betont der Pastoralreferent von St. Laurentius Warendorf. Die Aktion sei nicht auf eine Altersgruppe beschränkt, „aber das „Du“ die Regel. Der digitale Adventskalender ist ein Gemeinschaftsprojekt – so wie bei der Erstauflage vor vier Jahren. Aus dem Kreis Warendorf bieten das Format neben Hagemann noch der Pastoralreferent Johannes Lohre aus der Pfarrei St. Marien und Johannes in Sassenberg an. Die Initiatoren haben die Impulse für die Adventstage untereinander aufgeteilt.

Ansprechpartner vor Ort

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Lisa Höppener (Münster-Mauritz), Carlin Wessels (Lengerich), Johannes Linke (Waltrop), Thorsten Neuhaus (Lüdinghausen) und Laura Bartz (Plettenberg) gestalten die Pastoralreferenten die Impulse. „So gibt es eine große Vielfalt und die Empfänger der Impulse haben ein bekanntes Gesicht und einen Ansprechpartner vor Ort, wenn sie den Wunsch haben, in Kontakt zu treten. Das ist kein anonymes Projekt, wir stehen als Mensch dahinter und antworten auch persönlich“, betont der Pastoralreferent aus Sassenberg und Füchtorf. Neben Impulsen, die Bezug nehmen auf Traditionen wie die Barbarazweige oder den Nikolaustag, finden auch musikalische, biblische und bildliche Beiträge einen Platz. „WartsApp ist übrigens keine Einbahnstraße“, verweist Lohre auf die Chatfunktion des digitalen Adventskalenders.

Zur Anmeldung die Handynummer speichern

Wer sich anmelden möchte, speichert die entsprechende Handynummer im Handy. 01 55/10 49 32 48 ist die Nummer für die Warendorfer. Wer aus Sassenberg oder Füchtorf kommt, speichert die Nummer

01 55/ 10 52 74 45 als Kontakt ab und schickt per WhatsApp an diese Nummer das Wort „Start“ (auch nach dem 1. Dezember möglich). Die Daten werden nach Ende der Aktion gelöscht. Verschickt werden die Kurzmitteilungen vom 1. bis zum 25. Dezember.